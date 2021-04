Κόσμος

Μπάιντεν - Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία

Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες, που συμφώνησαν να συναντηθούν στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στον Ερντογάν «το ενδιαφέρον του για μια εποικοδομητική διμερή σχέση με διευρυμένους τομείς συνεργασίας και αποτελεσματική διαχείριση των διαφωνιών», προστίθεται στην ανακοίνωση αυτήν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση εκ μέρους του Λευκού Οίκου για την Γενοκτονία των Αρμενίων. Όπως είχε επισημάνει ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, «αν τελικά χρησιμοποιηθεί ο όρος “Γενοκτονία”, θα πρόκειται για ηχηρότατο ράπισμα, που θα διευρύνει το χάσμα» στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Πρέπει να σημειωθεί επίσης, πως ο Ερντογάν, όπως σημείωσε ο πολύπειρος αναλυτής, «πέραν των σκληρών δηλώσεων, δεν είναι σε θέση - κυρίως λόγω της οικονομίας - να αντιδράσει δυναμικά».

Ευρωβουλή: οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας βρίσκονται σε “ιστορικό χαμηλό”

Σε έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές καλούν την Τουρκία να αποδείξει με αξιοπιστία την ειλικρίνεια της δέσμευσής της για στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ισχυρές και προκλητικές δηλώσεις κατά της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και η εχθρική εξωτερική πολιτική της, ειδικά έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν φέρει τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας σε ιστορικό χαμηλό σημείο, αναφέρεται στην έκθεση.

Η έκθεση θα υποβληθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο στο σύνολό του. Μετά την έγκρισή του στην ολομέλεια, το εν λόγω κείμενο θα αποτελεί την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία.

