Κοινωνία

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη - καταγγελία στον ΑΝΤ1: αυνανιζόταν έξω από το σπίτι μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι δύο φορές μέσα σε ένα μήνα την περίμενε έξω από το σπίτι της και στη θέα της αυνανιζόταν στο αυτοκίνητό του!

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για τον 22χρονο επιδειξία στη Νέα Σμύρνη. Η Κατερίνα, μία από τις καταγγέλλουσες μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από το νεαρό άνδρα.

Όπως αναφέρει, ο 22χρονος την παρενόχλησε δύο φορές, παρ ότι είχε καταγγείλει το πρώτο περιστατικό στην αστυνομία. Περιέγραψε έναν άντρα με ψυχιατρικό πρόβλημα, ψυχρό και παγωμένο βλέμμα, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει.

“Είχα κάνει καταγγελία τον Νοέμβριο αλλά δεν μου έδωσαν σημασία. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Τους έδωσα τον αριθμό και το χρώμα του αυτοκινήτου του” τόνισε η καταγγέλλουσα εξιστορώντας τα όσα συνέβησαν:

“Μένω σε απομονωμένη γειτονιά στο Φάληρο. Επέστρεφα στο σπίτι μου όταν είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται, να κόβει ταχύτητα και τελικά να σταματά μπροστά μου. Όταν φθάσαμε κοντά στο παράθυρό του είδα τον νεαρό με το μόριό του έξω να αυνανίζεται. Όταν τον ρώτησα τι έκανε, ατάραχος έφυγε. Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν ήρεμος. Πήρα το 100 και ενημέρωσα”.

Πέρασε περίπου ένας μήνας και ένα απόγευμα το σκηνικό επαναλήφθηκε, έξω από το σπίτι της κοπέλας.

“Ήταν απόγευμα, γύρω στις 17.30. Κατέβαινα στην ίδια οδό και πριν φθάσω στο σπίτι μου, έξω από το σπίτι μου, είδα ένα αυτοκίνητο με ανοιχτά τα φώτα. Ήταν ο ίδιος άνδρας, ο οποίος και πάλι αυνανιζόταν. Κατάλαβα ότι ήταν προσωπικό το θέμα και τρόμαξα. Ενημέρωσα και πάλι τις Αρχές” κατέληξε η Κατερίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοΐός - Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: φοβάμαι έκρηξη κρουσμάτων και επιστροφή σε lockdown

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)

Lockdown - οργανωμένες παραλίες: άνοιξαν με μέτρα και αποστάσεις