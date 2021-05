Κόσμος

Αφγανιστάν: Πολύνεκρη έκρηξη κοντά σε σχολείο

Νεκροί και τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε περιοχή της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Μία έκρηξη κοντά σε σχολείο στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ προκάλεσε σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, δήλωσε ανώνυμα, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ,Ταρίκ Αριαν δήλωσε ότι υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες από την έκρηξη, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες, για τον ακριβή αριθμό ή την αιτία που προκάλεσε την έκρηξη.

