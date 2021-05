Αθλητικά

Συμφωνία ΑΕΚ με Μιλόγεβιτς

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να αναλάβει την ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός.

Προπονητής της ΑΕΚ λογίζεται ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς!

Η Ένωση ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον Σέρβο προπονητή προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Οι οριστικές εξελίξεις που αφορούν το τυπικό σκέλος της υπόθεσης θα προκύψουν από την Τετάρτη.

Έτσι κλείνει και τυπικά η τέταρτη θητεία του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι ο Ανδαλουσιανός είχε ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο.

Ο ο Δημήτρης Μελισσανίδης μίλησε με τον Μανολο Χιμένεθ το βράδυ της Τρίτης, τον ευχαρίστησε για την παρουσία του και την προσφορά του στην ομάδα και τον ενημέρωσε για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

