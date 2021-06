Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν για την άμεση κατάσβεσή της.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μέγαρα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν σπίτια, ούτε και το πεδίο βολής.

Θετικό για την άμεση κατάβεση της φωτιάς είναι ότι οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν ασθενείς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Ταμείο Ανάκαμψης: έκδοση ομολόγων 80 δις ευρώ για την χρηματοδότηση του

Λιβαδειά - βιασμός 15χρονης: Στην δημοσιότητα τα στοιχεία του φερόμενου ως δράστη (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: βρήκε ερπετό μέσα στην λεκάνη της τουαλέτας!