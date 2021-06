Κόσμος

ΗΠΑ – Γκουαντάναμο: η κυβέρνηση Μπάιντεν εξετάζει το κλείσιμο των φυλακών

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «εξετάζει ενεργά» να ξαναδημιουργήσει τη θέση ειδικού απεσταλμένου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το κλείσιμο της φυλακής στη ναυτική βάση του Κόλπου του Γκουαντάναμο στην Κούβα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Η φυλακή, που δημιουργήθηκε για την κράτηση ξένων υπόπτων μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στην Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, έγινε σύμβολο καταχρηστικών συμπεριφορών των ΗΠΑ στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» λόγω των σκληρών μεθόδων ανάκρισης που επικριτές χαρακτηρίζουν βασανιστήρια.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επιδίωξε να κλείσει τη φυλακή, αλλά η πολιτική αυτή αντιστράφηκε από τον Ρεπουμπλικάνο τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα, στηρίζει το κλείσιμο της φυλακής του Γκουαντάναμο.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι το υπουργείο έχει ό,τι χρειάζεται τόσο από άποψη πόρων όσο και προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου κάποιου που μπορεί να εστιάσει σε αυτό αποκλειστικά για να το φέρει εις πέρας, οπότε εξετάζουμε ενεργά να το κάνουμε αυτό, ναι», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Περίπου 800 ύποπτοι είχαν φθάσει να κρατούνται στη στρατιωτική φυλακή των ΗΠΑ. Σήμερα, σχεδόν μόνο 40 απομένουν και για εννέα μεταξύ αυτών υπάρχει σύσταση να μεταφερθούν σε άλλη χώρα.

