Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Προειδοποίηση για τη χορήγηση διαφορετικών τύπων εμβολίων (βίντεο)

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολίαστους, αναφερόμενη στην ινδική μετάλλαξη του ιού.

«Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με διπλή χαρά, το θεωρούμε “σύμμαχο” στη “μάχη” κατά της πανδημίας», δήλωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, επισημαίνοντας ωστόσο πως η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Αναφερόμενη στη ινδική μετάλλαξη του ιού (“Δέλτα”), η οποία σαρώνει στη Βρετανία, η κ. Θεοδωρίδου παραδέχθηκε πως προκαλεί μία ανησυχία για τη δημιουργία ενός 4ου κύματος της πανδημίας. Έσπευσε να υπογραμμίσει πως η ένταση αυτού του κύματος, αν υπάρξει και στη χώρα μας, θα είναι ηπιότερη και θα αφορά κατά κύριο λόγο τους ανεμβολίαστους.

Σημείωσε πως σε 20 από τις χώρες-μέλη της ΕΕ, γίνεται σύσταση προς όσους έχουν κάνει την 1η δόση του εμβολίου της AstraZeneca, να κάνουν και τη 2η δόση με το ίδιο σκεύασμα, καθώς ο κίνδυνος είναι «ελαχιστότατος».

Στη χώρα μας δίνεται η δυνατότητα, σε όποιον το επιθυμεί, να αλλάξει το σκεύασμα, ωστόσο η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σημείωσε πως «η χορήγηση δύο διαφορετικών τύπων εμβολίων είναι ακόμη υπό μελέτη».

«Καμία 2η δόση δεν πρέπει να χαθεί ή να καθυστερήσει», συμπλήρωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τον ενθουσιασμό με τον οποίο ανταποκρίνονται οι νέοι.

Τέλος, ανέφερε πως «Η πανδημία έχει μία δυναμική εξέλιξη, που υπαγορεύει πολλές φορές μεταβολές μέτρων, κάποια δεν κατανοούνται και πλήρως». Ωστόσο, υπογράμμισε πως γίνονται πάντα με γνώμονα το όφελος και του ατόμου και της κοινωνίας.

