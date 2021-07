Υγεία - Περιβάλλον

Καρπάθια Όρη: η πατρίδα για το νερό… “θαύμα της φύσης” (βίντεο)

Σε ένα από τα τελευταία άγρια δάση της Ευρώπης, βρίσκονται οι πιο αγνές φυσικές πηγές του πλανήτη μας.

Τα Καρπάθια Όρη, εκτείνονται σε μια τεράστια έκταση, 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων - αντιστοιχούν πρακτικά σε 2 φόρες την έκταση της Μακεδονίας μας- με αποτέλεσμα να προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού. Επομένως, τα αποθέματα τους σε νερό είναι τεραστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Καρπάθια Όρη έχουν έντονη χλωρίδα και πανίδα. Συγκεκριμένα, καλύπτονται από απάτητα δάση ελάτων, κυρίως, και βελανιδιών ενώ στα δάση τους ζει σημαντικός πληθυσμός άγριων ζώων (αρκούδες, λυκοι, λυνξ, αγριογούρουνα κλπ.) Τα Καρπάθια όρη, παραμένουν «παρθένα» από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Δεν υπάρχουν δηλαδή εργοστάσια, άξονες μεταφορών ούτε μαζικές αγροτικές καλλιέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύονται οι φυσικοί πόροι από φαινόμενα μόλυνσης. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υπέδαφος των Καρπάθιων, καθώς η γεωλογική δομή τους εμπεριέχει ανενεργά ηφαίστεια που αναβλύζουν ακόμη και σήμερα φυσικό διοξείδιο του άνθρακα. Οι γεωλογικές σχισμές μεταξύ των ασβεστολιθικών δολομιτών (ηλικίας ενός δις ετών) και ηφαιστειογενών πετρωμάτων (ηλικίας ενός εκατ. ετών) επιτρέπει την άνοδο και την ανάμιξη αυτού του διοξειδίου του άνθρακα με τα υπόγεια κοιτάσματα νερού.

Από τους παραπάνω λόγους αντιλαμβάνεται κανείς γιατί αυτή η «παρθένα έκταση», τα Καρπάθια Όρη, θεωρείται ως την ιδιαίτερη πατρίδα των Φυσικών Μεταλλικών Νερών και κυρίως των Φυσικώς Ανθρακούχων Φυσικών Μεταλλικών Νερών. Συγκεκριμένα, στα Καρπάθια Όρη, βρίσκονται προστατευμένες οι δύο πιο αγνές, φυσικές πηγές του πλανήτη μας. Από αυτές τις παρθένες πηγές αναβλύζουν τα μοναδικά φυσικά μεταλλικά νερά AQUA Carpatica - το Φυσικό Μεταλλικό Νερό & Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica-.

Γιατί όμως αυτές είναι οι πιο αγνές πηγές; Στα Καρπάθια Όρη, παρόλο που υπάρχουν αρκετές πηγές, οι συγκεκριμένες δύο έχουν μικροβιολογική και χημική ΑΓΝΟΤΗΤΑ και προσφέρουν ταυτόχρονα Απόλαυση!

Το AQUA Carpatica είναι το μοναδικό νερό στον κόσμο με μηδέν νιτρικά (το Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό νερό) και σχεδόν μηδέν το Φυσικό Μεταλλικό νερό. Αυτό το κάνει να είναι ένα νερό κατάλληλο για ευαίσθητες ομάδες όπως για τις εγκύους, τις θηλάζουσες και τα βρέφη.

Η ΓΕΥΣΗ του AQUA Carpatica είναι ιδιαίτερα ελκυστική και χωρίς καμία επίγευση, με αποτέλεσμα να κερδίζει τους καταναλωτές από την πρώτη κιόλας γουλιά. Μόλις δοκιμάσουν το AQUA Carpatica, προσκολλώνται στο προϊόν και το κάνουν μέρος της καθημερινής τους ζωής, τους ακολουθεί παντού.