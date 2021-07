Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μπρετόν: H πρόκληση είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν

Θα είμαστε έτοιμοι αν χρειαστούμε και ενισχυτική δόση, τόνισε ο Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Επίτροπο αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της πανδημίας, η συνεργασία που υπήρξε για την προμήθεια και διανομή εμβολίων και για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, οι προοπτικές που προκύπτουν από τον ψηφιακό και τον πρασινο μετασχηματισμό, η ανάπτυξη στρατηγικών τεχνολογικών δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία όσον αφορά τα σχέδια της ΕΕ στο μέτωπο του διαστήματος.

Κατά την έναρξη της συνάντησης έγινε ο παρακάτω διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι πραγματική χαρά μου που σας καλωσορίσω. Ξέρω ότι είστε πραγματικός φίλος της Ελλάδας, ο (Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Μαργαρίτης Σχοινάς μου λέει κατά καιρούς ότι έχουμε «δύο Έλληνες» Επιτρόπους στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Αυτή είναι μια ευκαιρία, πρώτα απ' όλα, να σας συγχαρώ προσωπικά για την εξαιρετική δουλειά που έχετε κάνει στο μέτωπο των εμβολίων. Πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προσπάθειας, ακόμη και σε περιόδους στις οποίες επικρατούσε σκεπτικισμός στη δημόσια σφαίρα, και δήλωσα ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράσει εμβόλια ως Ένωση και να τα διανέμει σε όλα τα κράτη-μέλη, αναλογικά με τον πληθυσμό, χωρίς να κάνει καμία διάκριση μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, μεγάλων και μικρών χωρών, ήταν μια πραγματική επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και τα καταφέραμε.

Πιστεύω ότι προσθέσαμε επίσης κάποια αξία όσον αφορά το ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο ήταν μια ιδέα που εμείς προωθήσαμε πρώτοι και την υποστηρίξατε. Κάνατε εξαιρετική δουλειά όσον αφορά την προμήθεια, οργανώνοντας μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εμβόλια για κάθε Ευρωπαίο. H πρόκληση είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Έχουμε φτάσει και εμείς σε αυτό το σημείο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως με την ολοκληρωμένη εκστρατεία που έχουμε οργανώσει, και πιστεύω με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινήτρων και αντικινήτρων, βλέπουμε τους εμβολιασμούς να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πτυχές του χαρτοφυλακίου σας σχετικά με την στρατηγική αυτονομία και το διάστημα, μέτωπο στο οποίο η Ελλάδα δεν έχει διαδραματίσει πραγματικά ενεργό ρόλο μέχρι σήμερα αλλά αυτή η κυβέρνηση επιδιώκει σημαντικότερη παρουσία.

Θα ήθελα να κλείσω σημειώνοντας ότι ζήσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, 10 χρόνια μεγάλων προκλήσεων, αλλά πιστεύω ότι έχουμε γυρίσει οριστικά σελίδα. Η Ελλάδα θα αναπτυχθεί σημαντικά και θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή όχι μόνο της ανάπτυξης αλλά και της καινοτομίας, και πιστεύω ότι έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την επιθυμία να το πετύχουμε. Και πάλι, λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Τιερί Μπρετόν: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα το πρωί και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ναι, πράγματι. Θα ήθελα να σας πω δυο λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι το σχέδιο σας (για το Ταμείο Ανάκαμψης) έχει εγκριθεί. Ήταν ένα εξαιρετικό σχέδιο για το NextGenerationEU, με έμφαση στο ψηφιακό σκέλος - βεβαίως και στην πράσινη μετάβαση - αλλά κυρίως στο ψηφιακό κομμάτι, το οποίο ξεπερνούσε το μέσο όρο - κάτι το οποίο είναι θετικό. Ειδικά κάποιες εφαρμογές για υποδομές, δορυφορικές υποδομές, ασφαλείς επικοινωνίες και πολλά άλλα, καθώς και η διάθεση να πραγματοποιηθούν και διασυνοριακά έργα, αποτελούν κλειδί για την Ευρώπη. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να κάνω αυτή τη συζήτηση μαζί σας.

Γνωρίζω την ποιότητα της τεχνολογίας στην Ελλάδα χάρη στην εμπειρία που είχα και πριν αναλάβω χρέη Επιτρόπου. Γνωρίζετε πως έχω και εγώ μια διαδρομή που προηγείται, όπως άλλωστε όλοι μας. Και, ειλικρινά, είχα μια εξαιρετική ομάδα εδώ, οπότε γνωρίζω τα επιτεύγματα της Ελλάδας στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και στην ανάπτυξη λογισμικού, που είναι απολύτως βασικό. Επομένως, ανυπομονώ για τη σημερινή μας συζήτηση. Και στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός, κ. Πρωθυπουργέ ότι όντως εσείς ήσασταν ο πρώτος που μας επεσήμανε πως θα έπρεπε να επεξεργαστούμε την ιδέα ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (Covid). Και για μένα το γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο και δεν μου προκάλεσε έκπληξη. Και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να δω από κοντά ποιες θα μπορούσαν να είναι άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει, αλλά να δούμε και τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και με τον Υπουργό Άμυνας, καθώς πραγματικά εκτιμούμε την προσπάθεια που κάνετε εδώ.

Εκτιμούμε πραγματικά τη δέσμευσή σας, εκτιμούμε αυτό που κάνατε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Και έχουμε πολλές ιδέες για πιθανή συνεργασία ενώ, επίσης, είμαστε σε επαφή και με πολλές εταιρείες που επωφελούνται από αυτό. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον Υπουργό σήμερα. Τέλος, στο ζήτημα του εμβολίου, θα ήθελα να σας συγχαρώ. Το έργο μας δεν ήταν εύκολο αλλά τα καταφέραμε. Σας θυμίζω πως αρχές Φεβρουαρίου θέσαμε ως στόχο μέχρι τα μέσα Ιουλίου -σήμερα δηλαδή- να παραδώσουμε ό,τι χρειαζόταν ώστε να είμαστε σε θέση να εμβολιάσουμε τουλάχιστον το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ουδείς πίστεψε ότι θα τα καταφέρουμε, όμως έγινε πράξη.

Κύριε Πρωθυπουργέ, ανακοινώνουμε σήμερα ότι έχουμε διανείμει, από την έναρξη της κρίσης, 1 δισεκατομμύριο εμβόλια. Σήμερα είναι η μέρα που φτάσαμε το 1 δισεκατομμύριο εμβόλια. Τα μισά από αυτά δόθηκαν στους συμπολίτες μας στην Ευρώπη και τα άλλα μισά στους γείτονές μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμμάχων μας, των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Γιατί εμείς έχουμε εμβολιαστεί. Δεν ισχύει το ίδιο αλλού. Το γνωρίζουμε αυτό. Επομένως, είναι πολύ σημαντική μέρα η σημερινή μέρα. Γνωρίζω ότι και εσείς πετυχαίνετε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό εμβολιασμού, πάνω από το 60% του πληθυσμού με τουλάχιστον την πρώτη δόση και 50% πλήρως εμβολιασμένο. Είμαι πολύ αισιόδοξος πως σύντομα θα φτάσουμε τους απαραίτητους στόχους. Γνωρίζουμε πως θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Χρειαζόμαστε πολλά για να πετύχουμε τη συλλογική ανοσία. Και θεωρώ ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που δράσατε και κινείται πραγματικά στη σωστή κατεύθυνση -καθώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα στην προσπάθειά μας να πείσουμε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν, συμπεριλαμβανομένων των νέων. Σας ευχαριστώ για αυτό και βεβαίως θα έχετε την στήριξή μας. Και παρεμπιπτόντως θα είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρωθυπουργέ, αν χρειαστούμε και ενισχυτική δόση. Θα είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί το φθινόπωρο, θα είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε τις δόσεις. Αλλά, σε κάθε περίπτωση ας εμβολιαστούμε, καθώς ίσως μπορέσουμε να αποφύγουμε την ενισχυτικη δόση.