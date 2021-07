Life

Μαρία Βοσκοπούλου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της (εικόνες)

Το πρώτο της post στο Instagram έκανε η Μαρία Βοσκοπούλου μετά την είδηση του θανάτου του πατέρα της. Με μια τρυφερή φωτογραφία από τότε που ήταν μικρό κοριτσάκι, η 20χρονη κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου, αποχαιρέτησε τον μπαμπά της.

Η 20χρονη κόρη του σπουδαίου τραγουδιστή δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν και έγραψε: "Σε αγαπώ πολύ".

Η Μαρία Βοσκοπούλου ήταν η μεγάλη αδυναμία του μπαμπά της. Τόλης Βοσκόπουλος και Άντζελα Γκερέκου παντρεύτηκαν στις 2 Αυγούστου 1996 στην Κέρκυρα με κουμπάρο τον δημοσιογράφο Τέρενς Κουίκ και απέκτησαν την κόρη τους Μαρία το 2001.

Η 20χρονη κάνει από πέρσι, τα πρώτα της βήματα ως ηθοποιός. Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ, η Μαρία είχε μιλήσει με θαυμασμό για τους γονείς της και ειδικά για τον πατέρα της:

«Την μαμά μου δεν την ξέρω τόσο πολύ σαν καλλιτέχνη. Την έχω ζήσει κυρίως σαν πολιτικό. Τον μπαμπά μου, βέβαια, πάντα έτσι τον έβλεπα και τον βλέπω. Αυτό είναι καλό και με βοήθησε στο να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Είχα δηλαδή στο μυαλό μου πως θα είναι ο χώρος και τι θα πρέπει να κάνω. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι όμως λίγο αυθόρμητη. Οι γονείς μου με συμβουλές και δεν με συμβουλεύουν, η μαμά μου αγχώνεται πιο πολύ αλλά ο μπαμπάς μου από την Τρίτη Λυκείου που συζητούσαμε, μου είπε πως βλέπει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά αυτό, την ηθοποιία»!





