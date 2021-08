Πολιτική

Φωτιές - Χαρδαλιάς: Δύσκολες “μάχες” σε Εύβοια και Ηλεία

Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στη βόρεια Εύβοια. Περιορίστηκε η φωτιά στην Αττική

«Με τιτάνια προσπάθεια χθες ολόκληρη τη νύχτα και όλη την ημέρα σήμερα, οι άνθρωποι που μάχονται στα πολλαπλά μέτωπα έχουν καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή να περιορίσουν την πυρκαγιά στην Αττική», ανέφερε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Τόνισε πως «συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη στην Εύβοια, στην Ηλεία και σε άλλες περιοχές όπου η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο» και σημείωσε πως όλη τη νύχτα οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

«Στην Εύβοια η μάχη θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα, με πολύ μεγάλη ένταση από όλες τις δυνάμεις» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Ειδικότερα, ενημέρωσε πως η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, «στο νότιο τμήμα της η κατάσταση είναι σταθερή, προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε διαρκώς», ενώ προς το βόρειο τμήμα της η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Περαιτέρω, σημείωσε πως έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 475 πυροσβέστες , μαζί με 35 ομάδες πεζοπόρων, που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Παράλληλα, είπε ότι όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η αποκατάσταση όλων των πληγέντων θα είναι η πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης και όλες οι καμένες εκτάσεις θα κριθούν αναδασωτέες.

