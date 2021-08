Κοινωνία

Δολοφονία στις Σέρρες: ψυχιατρική εξέταση ζητά ο κατηγορούμενος (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του, για την δολοφονία του νεαρού στην Άνω Καμήλα, στην διάρκεια καυγά, πιθανότατα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Την Παρασκευή το μεσημέρι θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο νεαρός που κατηγορείται πως κατά την διάρκεια καυγά με συνομήλικο του, τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι.

Μάλιστα, ο δράστης που είχε εξαφανιστεί για κάποιες ώρες μετά το συμβάν, ανήρτησε ένα βίντεο-σοκ στα social media.

Ο συνήγορός του δίνει στον ΑΝΤ1 τον άξονα της υπερασπιστικής γραμμής που θα ακολουθήσουν.

Όπως λέει ο Βασίλης Νουλέζας, «ο εντολέας μου ισχυρίζεται πως ούτε προσχεδίασε ούτε προμελέτησε ούτε είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τον χτύπησε ο άλλος και αυτός έβγαλε το μαχαίρι και τον χτύπησε στη κοιλιά για να μπορέσει έτσι να απεγκλωβιστεί».

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε σε πάρκο, στο χωριό Άνω Καμήλα Σερρών. Από τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται πως η αιτία του κακού ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας, ανάμεσα σε δράστη και θύμα.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, λέει στον ΑΝΤ1 πως ο νεαρός «είναι συντετριμμένος, συγκλονισμένος και σοκαρισμένος και φοβισμένος κι έχει μετανιώσει. Εκφράζω την λύπη μου, αλλά και τα συλλυπητήρια της μητέρας και της οικογένειας του κατηγορουμένου».

Ο κ. Νουλέζας αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 πως το ιστορικό του κατηγορούμενου, τα προβληματικά παιδικά του χρόνια και θέματα γύρω από την ανατροφή του, όπως υποστηρίζει, τον “αναγκάζουν” να ζητήσει την ψυχιατρική εξέταση του πελάτη του.

