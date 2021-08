Τοπικά Νέα

Φωτιές στην Πελοπόννησο: “Εφιάλτης” οι αναζωπυρώσεις

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε Γορτυνία και Αρχαία Ολυμπία.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στην Γορτυνία Αρκαδίας, και σε περιοχές του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις. Μάλιστα, στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, η Πυροσβεστική αντιμετώπισε άμεσα εστία φωτιάς, που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του βιολογικού καθαρισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην Γορτυνία και στην Αρχαία Ολυμπία οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν, έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα με 35 πυροσβέστες και 14 οχήματα από την Τσεχία, με 240 πυροσβέστες και 60 οχήματα από τη Γαλλία, με 244 πυροσβέστες και 56 οχήματα από τη Γερμανία και με 40 πυροσβέστες και 13 οχήματα από Αυστρία.

Επίσης, σήμερα επιχείρησαν περιοδικά τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων από την Ελβετία.

Ακόμη, στην περιοχή βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος», ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Στο μεταξύ και στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτρέπουν την εκδήλωση αναζωπυρώσεων.

