Φωτιά στην Κερατέα: Κοινοτάρχης “αγνοεί” το 112 για εντολή εκκένωσης

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του Αγίου Κωνσταντίνου για την κατάσταση στην περιοχή, στην οποία μαίνεται η πυρκαγιά, παρά το μήνυμα που εστάλη από την ΓΓ Πολιτικής Προστασίας.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου (Καμάριζας) Λαυρίου, Νικήτας Κάιλας, για την κατάσταση στην περιοχή, που έχει τυλιχθεί από καπνούς, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται σε μικρή απόσταση, από το πρωί της Δευτέρας.

Ωστόσο, αν και από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δοθεί και μέσω του 112 εντολή εκκένωσης για τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, φαίνεται πως ούτε καν ο Πρόεδρος της Κοινότητας δεν τον έχει λάβει υπόψη, αγνοώντας την εντολή εκκένωσης που στόχο έχει την προστασία των ανθρώπινων ζωών από την φωτιά που «τρέχει» με μεγάλη ταχύτητα λόγω και των ανέμων, αλλά και την προστασία όλων και δη όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τους πνιγηρούς καπνούς.

«Δεν χρειάζεται να φύγουν οι κάτοικοι, δεν θα κινδυνεύσει σχεδόν κανένα σπίτι στο χωριό. Δεν θέλω τώρα να παινευτώ, το έχω καθαρίσει όλο. Είναι γυαλί. Αν κινδυνεύσει, θα κινδυνεύσει το 1%», είπε ο κ. Κάιλας, δίνοντας την εντύπωση ότι όλοι οι κάτοικοι παρέμεναν στο χωριό.

Όπως ανέφερε, «υπάρχει ένα δάσος με αιωνόβια πεύκα, το οποίο το έχουμε καθαρίσει και είναι εκεί και 15 άτομα, ενώ στα όρια του οικισμού υπάρχει πυροσβεστικό όχημα για να μην πλησιάσει η φωτιά στα σπίτια, αλλά δεν θα φτάσει στα σπίτια».

«Αν η φωτιά δεν «πιαστεί» στον δρόμο από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς το Λαύριο, τότε θα φτάσει στο Σούνιο», ανέφερε ο κ. Κάιλας.





