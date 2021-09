Αθλητικά

Πελέ: Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος βγήκε από την εντατική κι αναρρώνει μετά την πολύ σοβαρή επέμβαση.



Η Κέλι Νασιμέντο, μία από τις κόρες του Πελέ, δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα της μέσα από το νοσοκομείο γράφοντας πως ο θρύλος του ποδοσφαίρου είναι έτοιμος να βγει από τη ΜΕΘ και να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Αναρρώνει καλά από την εγχείρηση. Δεν έχει πόνους, είναι σε καλή διάθεση. Είναι λίγο… εκνευρισμένος γιατί μπορεί να φάει μόνο ζελέ αλλά θα το ξεπεράσει. Έτοιμος να βγει από την ΜΕΘ και μετά να έρθει σπίτι» έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας του πατέρα της.

Όπως ανέφεραν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο σπουδαίος Βραζιλιάνος παλαίμαχος άσος βγήκε από την εντατική κι αναρρώνει μετά την πολύ σοβαρή επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε προκειμένου να αφαιρέσει έναν όγκο στο παχύ έντερο.

