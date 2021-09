Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Σε αυτές τις Ευρωπαικές χώρες έχουμε βελτίωση της πανδημίας

Σημαντική επιδείνωση της πανδημίας παρατηρείται στην Αυστρία, την Πολωνία και τις περισσότερες Βαλκανικές χώρες.

Σύμφωνα με τον επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, από τις 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 26 παρούσιασαν βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης. Σημαντική βελτίωση είχαμε στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Δανία, επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να δείχνει βελτίωση.

