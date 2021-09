Υγεία - Περιβάλλον

MyHealth app - Ιατρικές βεβαιώσεις: Πάνω από 300 πολίτες συνδέθηκαν την πρώτη μέρα

Πώς εκδίδεται αυτόματα η ιατρική βεβαίωση και πώς πραγματοποιείται ο έλεγχος εγκυρότητας

Πάνω από 300 πολίτες έσπευσαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας της νέας ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της πλατφόρμας myHealth app, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη (23/9), να εκδώσουν ψηφιακά ιατρικές βεβαιώσεις.

«Πρόκειται για μια δυνατότητα η οποία μαζί με μια σειρά από άλλες δράσεις θα οδηγήσουν την Υγεία σε ένα επόμενο στάδιο προς όφελος του πολίτη» τόνισε ο υπουργός υγείας Θάνος Πλεύρης, ενώ από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «οι βεβαιώσεις εμφανίζονται στην εφαρμογή myhealth που αποτελεί πρόπλασμα για τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο, ένα οικοδόμημα που θα δούμε να υλοποιείται μέσα στους επόμενους μήνες».

Αναφερόμενη στην καινούργια υπηρεσία και η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα σημείωσε ότι «οι ψηφιακές ιατρικές βεβαιώσεις συνιστούν άλλη μια υπηρεσία που ολοκλήρωσε η ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας». Σχεδιάζονται μάλιστα και τα επόμενα βήματα, όπως η επέκταση της υπηρεσίας με το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή. Να υπενθυμίσουμε ότι η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά, ο ιατρός καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα.

Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη ως εξής:

Από το myHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις», εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση). Εάν ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ιατρό.

Ο έλεγχος γνησιότητας των ιατρικών βεβαιώσεων από τους φορείς στους οποίους απευθύνεται γίνεται μέσω του myhealth.gov.gr/verify. Εκεί, ο παραλήπτης στον οποίο ο πολίτης απευθύνει προς χρήση την ιατρική βεβαίωση έχει τη δυνατότητα να την αναζητήσει με τον κωδικό barcode και να ελέγξει τα στοιχεία της, όπως το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα του ιατρού, τον τύπο και το κείμενο που αυτός έχει συντάξει. Επίσης, ανάλογα με την κατάσταση της ιατρικής βεβαίωσης εμφανίζεται ένα από τα παρακάτω μηνύματα:

«Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

«Ληγμένη Ιατρική Βεβαίωση» (Οι ιατρικές βεβαιώσεις για Κολυμβητήρια, Γυμναστήρια ή Συγκεκριμένα αθλήματα έχουν ισχύ ενός έτους)

«Μη Έγκυρη Ιατρική Βεβαίωση»

Ο έλεγχος εγκυρότητας ιατρικής βεβαίωσης πραγματοποιείται

Μέσω του myhealth.gov.gr/verify με κωδικούς TaxisNet εισάγοντας το barcode της βεβαίωσης

Προβολή της κατάστασης της βεβαίωσης και ονοματεπωνύμου, ιδιότητα ιατρού, τύπο και κείμενο βεβαίωσης: ¦ Έγκυρη ¦ Ληγμένη (βεβαιώσεις για Κολυμβητήριο, Γυμναστήριο, ή Συγκεκριμένο Άθλημα έχουν ισχύ ενός έτους) ¦ Μη Έγκυρη

