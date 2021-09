Κόσμος

Ισημερινός: Δεκάδες νεκροί σε συγκρούσεις στη φυλακή (εικόνες)

Οι φυλακές της χώρας έχουν μετατραπεί σε "θέατρο" επαναλαμβανόμενων βίαιων επεισοδίων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Τουλάχιστον 29 κρατούμενοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων μεταξύ εγκλείστων σε φυλακή στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι αρχές.

Η εισαγγελία του Ισημερινού «διενεργεί έρευνα για τον θάνατο 29 ανθρώπων οι οποίοι στερούνταν την ελευθερία τους κατά τη διάρκεια συγκρούσεων» σε φυλακή στη Γουάγιας, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γουαγιακίλ, ανακοίνωσε η ίδια μέσω Twitter, κάνοντας λόγο για άλλους 42 κρατούμενους τραυματίες.

Έξι από τους φυλακισμένους βρέθηκαν «αποκεφαλισμένοι», σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Ισημερινού.

Οι φυλακές της χώρας έχουν μετατραπεί εδώ και αρκετούς μήνες σε θέατρο επαναλαμβανόμενων βίαιων επεισοδίων μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές.

Τον Φεβρουάριο, ταυτόχρονες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών με διακύβευμα τον έλεγχο των μεγαλύτερων σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας των Άνδεων είχαν απολογισμό 79 φυλακισμένους νεκρούς μέσα σε μια μέρα. Και εκείνα τα επεισόδια είχαν σημαδευτεί από φρικιαστικές σκηνές, με πτώματα να ανασύρονται αποκεφαλισμένα. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 2020 διαπράχθηκαν «103 δολοφονίες» μέσα στις φυλακές του Ισημερινού. Ενώ μεταξύ του Ιανουαρίου και του Αυγούστου του 2021, η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) κάνει λόγο για 121 νεκρούς ήδη στις φυλακές του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, φυλακή στην ίδια επαρχία, τη Γουάγιας, έγινε στόχος επίθεσης με μικρά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs). Το συμβάν δεν είχε θύματα, πάντως η οροφή της φυλακής υπέστη ζημιά· οι αρχές έκαναν λόγο για «πολύ σοβαρή» ενέργεια, νέο επεισόδιο των «πόλεμο μεταξύ διεθνών καρτέλ των ναρκωτικών», κατ’ αυτές.

Οι φυλακές στον Ισημερινό έχουν οξύ πρόβλημα πλεονάζοντος αριθμού εγκλείστων: σε αυτές κρατούνται κάπου 39.000 άνθρωποι, ενώ η ονομαστική χωρητικότητά τους δεν ξεπερνά τις 30.000 θέσεις.

Έπειτα από ταραχές τον Ιούλιο, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 27 κρατούμενοι (24483518), η κυβέρνηση αντικατέστησε τους διευθυντές σε 65 φυλακές της χώρας και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο σωφρονιστικό σύστημα.

Ανήγγειλε επίσης την αύξηση του αριθμού των θέσεων στις φυλακές, στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης του «επισφαλούς» και «χαοτικού» συστήματος σωφρονιστικών καταστημάτων.





