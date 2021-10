Πολιτισμός

Ναυμαχία της Ναυπάκτου: Η Σακελλαροπούλου στην εκδήλωση για τα 450 χρόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Ναύπακτο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τα 450 χρόνια από τη ναυμαχία.

«Η ναυμαχία της Ναυπάκτου έδωσε ελπίδες στους σκλαβωμένους λαούς της Βαλκανικής, δίνοντας το έναυσμα για μια σειρά επαναστατικών ενεργειών εναντίον των Τούρκων, οι οποίες, παρότι δεν τελεσφόρησαν, μαρτυρούν την ανάδυση της εθνικής συνείδησης στην περιοχή. Και ταυτόχρονα ενέπνευσε ζωγράφους, ποιητές και συγγραφείς».

Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την αντιφώνησή της προς τον δήμαρχο Ναυπακτίας, Βασίλη Γκίζα, στην διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, όπου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε σε επίτιμη δημότης του Δμου Ναυπακτίας.

Παράλληλα, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε:

«"Μέρα λαμπρή και τυχερή για την Χριστιανοσύνη, όπου συντρίφτηκε η οθωμανική έπαρση κι αλαζονεία", έγραψε αργότερα ο πατέρας της μυθιστορίας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, που υπηρετώντας τότε στο ισπανικό ναυτικό έχασε στην περιώνυμη ναυμαχία το αριστερό του χέρι, "προς δόξαν του δεξιού", με το οποίο απαθανάτισε τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη».

Μιλώντας για την ανακήρυξή της σε επίτιμη δημότη, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τόνισε: «Είναι ευτυχής συγκυρία να μου αποδίδεται η τιμή αυτή αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται 450 χρόνια από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου, μιας εκ των πλέον σημαντικών ναυμαχιών της παγκόσμιας ιστορίας».

Στον κόλπο του Λεπάντο, στις 7 Οκτωβρίου του 1571, κοντά στις Εχινάδες νήσους, ο στόλος των ισχυρότερων τότε κρατών της χριστιανικής Δύσης, συνέτριψε τον ανίκητο μέχρι τότε οθωμανικό και περιόρισε την τουρκική επιθετικότητα, καθώς και την επεκτατική πολιτική της Υψηλής Πύλης προς το Ιόνιο πέλαγος και τη δυτική Μεσόγειο. Ανέδειξε την ελληνική ναυτοσύνη, αφού πολλά από τα πληρώματα περιλάμβαναν και Έλληνες ναυτικούς, και αποτέλεσε την αφετηρία της μεγάλης ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας».

Αναφερόμενη στην ιστορία της Ναυπάκτου, επεσήμανε ότι «γνώρισε κατά τη μακραίωνη ιστορία της πολλούς κατακτητές» και συνέχισε: «Οι Αθηναίοι, πρώτοι αντελήφθησαν την στρατηγική της θέση και την κατέλαβαν, το 456 πΧ, μετατρέποντάς την σε ισχυρή ναυτική βάση. Ακολούθησαν οι Σπαρτιάτες, οι Μακεδόνες του Φιλίππου και οι Ρωμαίοι. Οι Βυζαντινοί την παρέδωσαν το 1285 στους Ενετούς και από τότε η τύχη της συνδέθηκε στενά με τις τύχες της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Στους Ενετούς πρωτίστως οφείλει η πόλη και την μεγαλοπρεπή της οχύρωση με τείχη περίτεχνα, που έφταναν μέχρι τη θάλασσα και των οποίων τμήματα διασώζονται ως τις μέρες μας, τονίζοντας την ιστορική της φυσιογνωμία. Στα νεότερα χρόνια, δυο φορές κατελήφθη από τους Τούρκους και τελικά απελευθερώθηκε το 1829, από τον αδελφό του Καποδίστρια Αυγουστίνο».

Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η Ναύπακτος όμως δεν είναι μόνο το ένδοξο παρελθόν, αφού η εξέλιξή της μεταπολεμικά και η αξιοποίηση του φυσικού κάλλους που την περιβάλλει, με το θαυμαστό κάστρο που δεσπόζει ακόμη αγέρωχο και το εκτενές παραλιακό μέτωπο, την βοήθησαν να ενταχθεί στον τουριστικό χάρτη της χώρας και να αναβαθμίσει τις υποδομές της προς όφελος των κατοίκων, καθώς και των τουριστών που συρρέουν τους καλοκαιρινούς μήνες».

Επίσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα σημαντική την δημιουργία του κέντρου ψηφιακής αναπαράστασης της Ναυμαχίας, ένα σύγχρονο έργο προβολής και διαφύλαξης της ιστορικής γνώσης».

Όπως συμπλήρωσε, «όλοι ευχόμαστε μαζί με τις αναπλάσεις που εκτελούνται στον αστικό ιστό, τα έργα αναστήλωσης των τειχών του κάστρου, την αποκατάσταση του ενετικού λιμένα και τη χάραξη των νέων φυσιολατρικών διαδρομών στο όρος Βαράσοβα, να κάνουν στο άμεσο μέλλον ακόμη πιο λειτουργική και ελκυστική στους επισκέπτες την πόλη της Ναυπάκτου».

«Είναι μεγάλη χαρά για μένα να συγκαταλέγομαι πλέον και εγώ ανάμεσα στους δημότες της και με γεμίζει περηφάνια η σκέψη ότι από σήμερα θα είμαι μια από σας, ότι αυτός ο φιλόξενος τόπος θα είναι και δικό μου σπίτι», κατέληξε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, προσέφερε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναν πίνακα ζωγραφικής, που αποτυπώνει την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Στο έργο απαθανατίζεται η ένταση της στιγμής, όπου πλοία συγκρούονται, άλλα φλέγονται, κανονιές που ηχούν και συντρίμμια να επιπλέουν.

Βασίλης Γκίζας: Η ναυμαχία αποτελεί κορυφαία στιγμή στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία

Νωρίτερα, στην προσφώνησή του προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, τόνισε ότι «ως δήμαρχος της Ναυπακτίας επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για τη μεγάλη τιμή που κάνετε στον Δήμο μας, αφενός μεν να θέσετε υπό την αιγίδα σας τις φετινές εκδηλώσεις, με αφορμή τη συμπλήρωση 450 χρόνων από τότε που έλαβε χώρα η ναυμαχία της Ναυπάκτου και από την άλλη να βρίσκεστε εδώ σήμερα, υπογραμμίζοντας με την παρουσία σας αυτή τη σημασία του μεγάλου αυτού ιστορικού γεγονότος».

Παράλληλα, ο Βασίλης Γκίζας επεσήμανε ότι «αναμφίβολα, η ναυμαχία που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1571 αποτελεί κορυφαία στιγμή της ιστορίας του τόπου μας, αλλά το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας».

Επίσης, ανέφερε: «Ας μην ξεχνάμε ότι η ναυμαχία της Ναυπάκτου έλαβε χώρα κατά την περίοδο της Αναγέννησης στην Ευρώπη και ακολουθήθηκε, αρκετά χρόνια μετά, από την περίοδο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού», προσθέτοντας: «Και οι δύο αυτές περίοδοι σφράγισαν την ταυτότητα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και οδήγησαν στην αφύπνιση των υπόδουλων λαών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας».

Σε άλλο σημείο της προσφώνησής του, ο δήμαρχος Ναυπακτίας σημείωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποια θα ήταν η μορφή της σύγχρονης Ευρώπης, αλλά και της υπόδουλης Ελλάδας, αν τυχόν διαφορετική έκβαση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου είχε ανακόψει βίαια τα δύο αυτά σημαντικά πνευματικά κινήματα που στήριξαν και στηρίζουν το σύγχρονο ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

«Σήμερα», συνέχισε ο Βασίλης Γκίζας, «αυτό το ίδιο μεγαλειώδες ιστορικό γεγονός προβάλει ταυτόχρονα και ως πυλώνας ανάπτυξης και προόδου της περιοχής και του δήμου μας, για αυτό στη σύγχρονη πραγματικότητα οφείλουμε μαζί με τη ναυμαχία να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε ως κοινωνία, όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση