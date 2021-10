Life

“The 2Night Show”: η Δευτέρα είναι… ανδρική υπόθεση (εικόνες)

Δύο ξεχωριστούς καλεσμένους φιλοξενεί στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Αιμίλιο Χειλάκη.

Ο «κακός» Ακύλας των «Άγριων Μελισσών», που επέστρεψε στην τηλεόραση μετά από 11 χρόνια, μιλά για τον ρόλο - πρόκληση στην καθηλωτική σειρά του ΑΝΤ1 που, αν και του αρέσει να υποδύεται, δεν μπορεί να τον αγαπήσει. Ο ταλαντούχος ηθοποιός παραδέχεται πως η κάμερα δεν είναι το «φόρτε» του, και εξηγεί γιατί λατρεύει το θέατρο. Τέλος, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Προδοσία», στην οποία πρωταγωνιστεί αλλά και σκηνοθετεί, δηλώνει ότι έχει προδώσει αλλά και έχει προδοθεί στο παρελθόν.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο ανατρεπτικός Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης) με το μπαγλαμαδάκι του. Ο viral ρεμπέτης που έγινε γνωστός από τη διοργάνωση του περίφημου κορονοπάρτι στη Θεσσαλονίκη, εν μέσω καραντίνας, και το οποίο στη συνέχεια το έκανε τραγούδι, έρχεται στο στούντιο όπου τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ποιος ήταν, τελικά, αυτός που κάλεσε την αστυνομία για το κορονοπάρτι και εξηγεί γιατί δεν έχει πληρώσει, ακόμη, το βαρύ πρόστιμο που του επιβλήθηκε. Τέλος, αναφέρει από πού εμπνεύστηκε την τελευταία του επιτυχία «Μ' απαγόρεψαν ρε μάγκες».

