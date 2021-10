Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Έκτακτη εισαγωγή στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

(φωτογραφία αρχείου)

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, εισήχθη εκτάκτως το βράδυ της Δευτέρας στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, με συμπτώματα ατελούς ειλεού.

«Μετά από εκτενείς εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης.», ανακοίνωσε μέσω των social media, η Φώφη Γεννηματά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη: η στιγμή που “χτυπούν” τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)

Καιρός - “Μπάλλος” - ΓΓΠΠ: Τηλεδιάσκεψη για την κακοκαιρία και συστάσεις στους πολίτες

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης