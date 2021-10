Life

Κατερίνα Στικούδη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση του γιου της (βίντεο)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Γονείς έγιναν την Κυριακή το απόγευμα η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης. Το ζευγάρι κρατά πλέον στην αγκαλιά του το γιο του και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η τραγουδίστρια το μεσημέρι της Δευτέρας έκανε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο, δείχνοντάς την κάρτα με τις ευχές που της έστειλε ο Νίκος Κοκλώνης.

