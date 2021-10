Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: ψευτογιατρός εξαπάτησε και την καρκινοπαθή κουμπάρα της! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώην δημοτική σύμβουλος φέρεται να είχε αποσπάσει σημαντικά ποσά από ανυποψίαστους καρκινοπαθείς, στους οποίους εμφανιζόταν ως γιατρός. Τι λέει ο κουμπάρος της, που δεν γλίτωσε από τα… νύχια της!

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Εκμεταλλευόταν τον φόβο και την αγωνία και υποσχόταν ....θαυματουργό κοκτέιλ χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθείς.

Πρώην δημοτική σύμβουλος από την Θεσσαλονίκη το «έπαιζε» γιατρός με ...πρόσβαση σε «γνήσια» φάρμακα για τον καρκίνο. Ένα από τα πρώτα της θύματα ήταν η κουμπάρα της.

Όπως λέει ο σύζυγος της ασθενούς, κουμπάρος και θύμα της ψευτογιατρού, «Λέει “μη στεναχωριέσαι κουμπαρούλα, εγώ θα κανονίσω να πάρεις τα γνήσια φάρμακα”, γιατί πριν από τη γυναίκα μου είχε αρρωστήσει και η πεθερά μου.... “Θα σου φέρω γνήσια φάρμακα, βέβαια στοιχίζουν αυτά” είπε, “ δεν μπορούν να γράψουν πολλά οι γιατροί, μόνο ένα 10% των ασθενών έχουν δικαίωμα να γράψουν, για αυτό δεν θα αναφέρεις τίποτα στο γιατρό, γιατί αν θυμώσει ο γιατρός… είναι λίγο περίεργοι αυτοί, θα θυμώσουν”».

Η ... ψευτογιατρός είχε πείσε την κουμπάρα της πως κάθε φορά που κάνει χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο, οι γιατροί της χορηγούν τα φάρμακα που ίδια τους έχει υποδείξει.

Όπως λέει ο εξαπατημένος, σύζυγος της ασθενούς, «αυτή έπαιρνε τα λεφτά, δήθεν μας έδινε «γνήσια» φάρμακα στο νοσοκομείο. Έβλεπα τους άλλους ασθενείς, όλα τα μπουκαλάκια ήταν ίδια οι ποσότητες άλλαζαν. Λέω “καλά μας δουλεύει η κουμπάρα; όλα ίδια είναι”. Tην πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου της είπε “μη στεναχωριέσαι, κουμπαρούλα μου, στα βάζουν με ένεση για να μην πάρουν χαμπάρι οι άλλοι ασθενείς”»,

Η πρώην δημοτική σύμβουλος, με τον ίδιο τρόπο φέρεται ότι κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες ανθρώπους, στους οποίους υποσχόταν γνήσια φάρμακα για τον καρκίνο και τους άδειαζε τις τσέπες.

Όπως καταγγέλλει ο κουμπάρος και θύμα της ψευτογιατρού, «Από μας δεν πήρε πολλά χρήματα, πάνω-κάτω 1.300 ευρώ πρέπει να είναι. Από άλλους έχει πάρει 3.000, 4.000 και 5.000 ευρώ, εκεί κυμαίνονταν τα ποσά που “έτρωγε”. Πιο πολύ νιώθουμε πληγωμένοι, γιατί είναι πολλά χρόνια φιλίας και κουμπαριά».

Η πρώην δημοτική σύμβουλος καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή, για την απάτη σε βάρος της κουμπάρας της.

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του

Λασίθι : Αυτοκίνητο εμβόλισε περιπολικό (εικόνες)

Επίθεση με βιτριόλι: Πώς είναι η κατηγορούμενη στις φυλακές (βίντεο)