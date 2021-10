Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Απέραντη θλίψη για τον θάνατό της

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της στην Μητρόπολη και εθνικό πένθος την ημέρα της κηδείας. Συλλυπητήρια από Έλληνες πολιτικούς και Ευρωπαίους.



Θλίψη στον πολιτικό κόσμο αλλά και στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο θάνατος της Φώφης Γεννηματά, η οποία έχασε την «μάχη» με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά απεβίωσε χθες Δευτέρα στις 12:04 στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών .

Σε λαϊκό προσκύνημα, στη Μητρόπολη Αθηνών, από τις 10 το πρωί της Τετάρτης, θα εκτεθεί η σορός της Φώφης Γεννηματά. Όπως έγινε γνωστό, από το Κίνημα Αλλαγής, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στη Μητρόπολη, στις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία της θα τελεστεί με τιμές εν ενεργεία υπουργού και δημοσία. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, ως ελάχιστο φόρο τιμής «για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος διατελέσασα αναπληρώτρια Υπουργός, Υφυπουργός, Νομάρχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής».

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κηρύσσεται εθνικό πένθος, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά.

Η οικογένεια της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στην Κιβωτό του Κόσμου και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Η Φώφη Γεννηματά είχε εισαχθεί στις 12 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο με ειλεό, όπου διαπιστώθηκε ότι η «βασική της νόσος», δηλαδή ο καρκίνος, επανεμφανίστηκε. Το βράδυ της Κυριακής η υγεία της επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όχι μόνο. Αναστολή του νομοθετικού έργου για την τρέχουσα εβδομάδα και του κοινοβουλευτικού έργου, ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας.

Σε μήνυμα της, λίγα λεπτά από την ανακοίνωση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έκανε λόγο για μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο.

Σε μηνύματα τους οι διεκδικητές της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, στις εκλογές που έχουν δρομολογηθεί για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου, δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, ενώ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί παγωμάρα και υπάρχουν μόνο δάκρυα για την Φώφη Γεννηματα, για την οποία όλοι εύχονταν και πολλοί πίστευαν ότι θα κερδίσει και αυτήν την μάχη και ότι σύντομα θα επέστρεφε και στην ενεργό πολιτική δράση.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη και στο χώρο του αθλητισμού, με τις ομάδες, μία, μία να αναρτούν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά της.

Η μάχη της Φώφης Γεννηματά ξεκίνησε το 2008 όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού. Πάλεψε σκληρά και νίκησε αλλά ο καρκίνος χτύπησε ξανά την πόρτα της. Μάλιστα για τον αγώνα της είχε μιλήσει και δημόσια, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολίες.

Τραγική ειρωνία ότι "έφυγε" τελικά από τη ζωή ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού.

