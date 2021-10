Κόσμος

Κολομβία: Ελεύθεροι οι στρατιωτικοί αιχμάλωτοι καλλιεργητών κόκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Ιβάν Ντούκε, είχε αξιώσει την άμεση «απελευθέρωση» των ανδρών των ένοπλων δυνάμεων.

Κάπου 180 μέλη του στρατού της Κολομβίας που είχαν λάβει διαταγές να καταστρέψουν καλλιέργειες κόκας και κρατούνταν από την Τρίτη από διαμαρτυρόμενους καλλιεργητές στο ανατολικό τμήμα της χώρας απελευθερώθηκαν, ενημέρωσε χθες Πέμπτη ο Συνήγορος του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επρόκειτο για πρωτοβουλία που ανέλαβαν «μονομερώς» οι κοινότητες των καλλιεργητών, αποφασίζοντας να «αποσυρθούν από τη ζώνη και να μην εμποδίσουν το έργο των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφερε το γραφείο του Συνηγόρου σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. Η δημόσια αρχή είχε σημειώσει νωρίτερα πως έστειλε μεσολαβητές στον δήμο Τιμπού, στον νομό Βόρεια Σανταντέρ, όπου κρατούνταν οι 180 στρατιωτικοί από την Τρίτη μέσα σε σχολείο. Οι καλλιεργητές έφυγαν από το σχολείο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι στρατιωτικοί «δεν έγιναν θύματα καμιάς μορφής βίας», ούτε «απαγωγής», τόνισαν οι καλλιεργητές σε ανακοίνωσή τους.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Ιβάν Ντούκε, είχε αξιώσει νωρίτερα την άμεση «απελευθέρωση» των ανδρών των ένοπλων δυνάμεων. «Είναι καλά, έχουν τον οπλισμό τους. Δεν θέλησαν να εμπλακούν σε σύγκρουση, κι αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό τους (...) αλλά δεν γίνεται να ακολουθούνται τέτοιες πρακτικές στη χώρα», είπε ο αρχηγός του κράτους στον Τύπο. «Αν δεν απελευθερωθούν γρήγορα, η υπόθεση θα θεωρηθεί απαγωγή από τις αρχές», προειδοποίησε.

Είναι συχνό το φαινόμενο να σημειώνονται επεισόδια στην Κολομβία ανάμεσα σε καλλιεργητές κόκας και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στα οποία ανατίθεται να καταστρέψουν καλλιέργειες. Ο στρατηγός Ομάρ Σεπούλβεδα, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις του στρατού στη ζώνη, ανέφερε πως οι στρατιωτικοί περικυκλώθηκαν την Τρίτη από καλλιεργητές που έφεραν ρόπαλα και ματσέτες καθώς εκτελούσαν «καθήκοντα στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του συνόλου της αλυσίδας της διακίνησης ναρκωτικών».

Βίντεο που μοιράστηκε ο στρατός με το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζει στρατιώτες με στολές παραλλαγής, που φέρουν τουφέκια, πλαισιωμένους από πολίτες σε χωριό. Εκπρόσωπος ένωσης καλλιεργητών, που έδωσε το όνομα «Τζούνιορ», είπε σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ότι οι κοκαλέρος είχαν «κάθε καλή πρόθεση» να γίνει «διάλογος» με τις αρχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καλλιεργητές κόκας εννοούσαν, αιχμαλωτίζοντας τους στρατιώτες, να διαμαρτυρηθούν εναντίον της κυβέρνησης διότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο προγράμματος αντικατάστασης των καλλιεργειών κόκας με νόμιμες.

Στην περιφέρεια Κατατούμπο, όπου βρίσκεται το χωριό Τιμπού, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιφάνεια καλλιεργειών κόκας στον κόσμο (400.840 στρέμματα), κατά την πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, που αφορά το 2020. Τα φύλλα του φυτού αυτού αποτελούν την πρώτη ύλη στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης. Αντάρτες της οργάνωσης Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), επισήμως της τελευταίας που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα στην Κολομβία, και αποστάτες της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), που εναντιώνονται στη συμφωνία ειρήνης του 2016, δρουν στην περιοχή και χρηματοδοτούνται από τα έσοδα της διακίνησης ναρκωτικών.

Με παραγωγή-ρεκόρ 1.010 τόνων το 2020, η Κολομβία παραμένει η χώρα που εξάγει τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης στον κόσμο, κυρίως προς τις ΗΠΑ, τη χώρα όπου καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας αυτής.

#NoticiaW | Ejercito Nacional informa que 180 militares fueron secuestrados en la vereda Chiquinquira del municipio de Tibu, mientras adelantaban proceso de erradicacion de cultivos ilicitos > https://t.co/hJxSucJexj pic.twitter.com/cIjbKC8n5J

— Alertas W (@AlertasW) October 28, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: νεκρή βρέθηκε η αγνοούμενη γυναίκα

Θεσσαλονίκη: Κινητή μονάδα εμβολιασμού στη νέα παραλία (βίντεο)

Μέρκελ: τα μηνύματα της επίσκεψης στην Αθήνα