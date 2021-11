Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Η υγειονομική κρίση έχει μετατραπεί σε πανδημία ανεμβολίαστων

Η αναφορά του Πρωθυπουργού στην απώλεια της Φώφης Γεννηματά και το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που πήρε το όνομα της.

«Η σημερινή μας εκδήλωση γίνεται δυστυχώς στη σκιά της μεγάλης απώλειας της Φώφης Γεννηματά κι ενώ ταυτόχρονα η υγειονομική κρίση έχει πλέον μετατραπεί σε μία πανδημία που αφορά κυρίως τους ανεμβολίαστους», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθύνοντας χαιρετισμό στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου μετά την πανδημία COVID-19», την οποία διοργανώνει η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Συνεχάρη δε την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της, που δίνει την ευκαιρία για μία ώσμωση πολλών διαφορετικών φορέων επί κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στον τομέα της Υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το θέμα της αποκτά «μία τραγική επικαιρότητα κυρίως όμως αποκτά και επείγοντα χαρακτήρα» και επεσήμανε ότι «έχει ήδη δρομολογηθεί ένα πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού το οποίο πήρε το όνομα της Φώφης. Θα αφορά σε πρώτη φάση γυναίκες ηλικίας από 50-69 ετών που θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά για το ραντεβού τους σε διάφορες δομές υγείας κι εκεί θα λειτουργούν παράλληλα και σταθμοί παροχής εξειδικευμένων συμβουλών και υποστήριξης». Πρόσθεσε ότι από τις αρχές του 2022 αυξάνονται σημαντικά και οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις τόσο για ογκολογικές όσο και για καρδιολογικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη και της χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας.

«Πρόκειται για τις αιτίες που το γνωρίζετε καλά προκαλούν εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες πολλοί απ' αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αφενός με έγκαιρη διάγνωση και αφετέρου -κι εκεί αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία- μ' έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής», είπε ο πρωθυπουργός.

Στο σημείο αυτό υπενθύμισε: «καθιερώσαμε δύο μήνες αφότου αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης στη χώρα επιτέλους, την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους». Ανέφερε δε ότι πρόκειται για μια πολιτική πρωτοβουλία που πολλοί υποστήριζαν ότι θα ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη αλλά όπως είπε το στοίχημα αυτό κερδήθηκε όπως θα πρέπει να κερδηθούν και άλλα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

«Η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του ΕΟΔΥ, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και βέβαια η εφαρμογή του εμβληματικού σχεδίου Σπύρος Δοξιάδης για την πρόληψη. Ταυτόχρονα όμως το υπουργείο λαμβάνει και πρόνοιες για τη φαρμακευτική δαπάνη γιατί η περίθαλψη, η φροντίδα των χρόνιων νοσημάτων -αν και αφορούν ένα μικρό υποσύνολο του πληθυσμού μας- απορροφούν την πλειοψηφία των δαπανών, των πόρων που κατευθύνονται προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε, «στο πλαίσιο λοιπόν της αύξησης της πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα υψηλής θεραπευτικής αξίας εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τις καλύτερες δυνατές εκπτώσεις».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την ομιλία του στην Ημερίδα που διοργανώνει η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα «Διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων και προαγωγή του προσυμπτωματικού ελέγχου μετά την πανδημία COVID-19» και αναφερόμενος στην σημασία της πρόσβασης σε πραγματικά καινοτόμα φάρμακα, είπε πως «ήδη επτά ομάδες καινοτόμων φαρμάκων, μέρος των οποίων αφορούν και τις χρόνιες παθήσεις έχουν υποδειχθεί από το υπουργείο για διαπραγμάτευση».

Και επεσήμανε, «Επιπλέον με τα κίνητρα που δίνουμε με το επενδυτικό clawback, ένα μέτρο το οποίο έχει αποδειχθεί στην πράξη εξαιρετικά επιτυχημένο επιβραβεύουμε τις εταιρίες που επενδύουν στην καινοτομία και στις κλινικές δοκιμές ώστε να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε νέες θεραπείες».

