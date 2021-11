Οικονομία

Κορονοϊός: νέα μέτρα στα καταστήματα τροφίμων

Τι ισχύει από σήμερα για τις προμήθειες από σούπερ μάρκετ και άλλες αγορές τροφίμων. Τι ισχύει για τα κομμωτήρια.

Επανέρχεται το μέτρο περιορισμού των πελατών που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στα καταστήματα τροφίμων, λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Δημοσιεύτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει ότι από σήμερα 13η Νοεμβρίου 2021 στις 06:00 ως την 22η Νοεμβρίου 2021 στις 06:00 η τήρηση αποστάσεων και παρουσίας ενός ατόμου ανά 9 τ.μ. στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες...), στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς του νέου κορονοϊού.

Για το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια κ.λπ. συνεχίζει να ισχύει ότι οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για τον νέο κορονοϊό (PCR ή rapid test).

Οι ανήλικοι ηλικίας 4 ως 17 ετών μπορούν να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). Ειδικά για τις υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών, προβλέπεται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος από πλεξιγκλάς.

Επιπλέον, από τα σούπερ μάρκετ, το λιανεμπόριο και τα κομμωτήρια απαγορεύεται η πώληση προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση σε μη έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα. Η πώληση των προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου τιμολογίου και με την ταυτόχρονη επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας.

