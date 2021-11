Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ένας έρωτας γεννιέται... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μπελάδες μπαίνει ο Λάμπρος. Τα περιουσιακά θα φέρουν άγρια κόντρα μεταξύ Δούκα και Μυρσίνης. Αποκλειστικά αποσπάσματα από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Οι “Άγριες Μέλισσες” έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει… Στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 ο Βαγγέλης Περρής μας έδωσε μία πρόγευση όσων θα ακολουθήσουν. Ο Λάμπρος θα μπει σε περιπέτειες, αφού ο Ακύλας έχει καταστρώσει σχέδιο με ψευδομάρτυρες.

Παράλληλα ένας έρωτας τελειώνει κι ένας άλλος αρχίζει. Η συνάντηση του Νικηφόρου - ο οποίος πήρε διαζύγιο από την Ασημίνα - με τη Ρένα στο παγκάκι της γειτονιάς, φέρνει εξελίξεις. Την ίδια ώρα, προκύπτει άγρια αντιπαράθεση της Μυρσίνης με τον Δούκα, με αφορμή τα περιουσιακά. Ο Δούκας αξιώνει τα χρήματα, αλλά η Μυρσίνη του λέει «κόπιασε»...

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Οι αφίσες έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στο Διαφάνι. Ο Ακύλας αναθέτει στον Μελέτη να λύσει το πρόβλημα της Υπατίας Σκαφά, ενώ η Βιολέτα κατηγορεί ανοιχτά τον Κυριάκο ως σπιούνο.

Η Μυρσίνη προσπαθεί να συμφιλιωθεί με τον Δούκα και εκείνος της κάνει μια απροσδόκητη πρόταση για ένα ταξίδι.

Ο Λάμπρος αποκαλύπτει το μυστικό του στον Αντώνη, ενώ ο Προκόπης προχωράει το σχέδιό του για να τον δικαιώσει.

Το ραντεβού του Νικηφόρου με τη Ρένα είναι ελπιδοφόρο, ενώ μια μεγάλη έκπληξη τον περιμένει στο μαγαζί.

Η Ελένη απεγνωσμένη ψάχνει τρόπο να βοηθήσει τον Λάμπρο. Θα εμπιστευτεί τον Ζάχο;

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: “Κορονοπάρτι” με αντιεμβολιαστές (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: γκαζάκια σε εισόδους πολυκατοικιών

Κορονοϊός – Τζανάκης: η κορύφωση του κύματος της πανδημίας θα έρθει τον Δεκέμβριο

Gallery