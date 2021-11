Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Θετικός ο Πρωθυπουργός Καστέξ

Σε καραντίνα τέθηκε ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Νόσησε και η 11χρονη κόρη του.

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ζαν Καστέξ, βρέθηκε θετικός στoν κορονοϊό. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε μπει σε αυτοαπομόνωση, αφού η 11χρονη κόρη του διαγνώστηκε και αυτή με κορονοϊό.

Ο Καστέξ βρισκόταν το πρωί στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον Βέλγο ομόλογό του, Αλεξάντερ Ντε Κρόο. Το απόγευμα είχε προγραμματίσει να συναντηθεί στο Ματινιόν με αιρετούς εκπροσώπους της Γουαδελούπης, προκειμένου να εξετάσουν την υγειονομική κατάσταση στην περιοχή τους, μαζί με τους Υπουργούς Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, Υπερπόντιων Εδαφών Σεμπαστιάν Λεκορνί και Υγείας Ολιβιέ Βεράν. Όμως, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, έμαθε ότι ασθένησε η κόρη του και υποβλήθηκε σε τεστ, το οποίο βγήκε θετικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας μπαίνει σε απομόνωση επειδή είχε επαφή με κρούσμα της COVID-19, όμως για πρώτη φορά διαγιγνώσκεται θετικός. Τον Ιούνιο αυτοαπομονώθηκε όταν βρέθηκε θετική η σύζυγός του. Τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν “στενή επαφή” του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και, λίγους μήνες νωρίτερα, του Κριστιάν Πριντόμ, του προέδρου του Γύρου της Γαλλίας, όταν ασθένησαν από την COVID-19.

Ο Καστέξ θα παραμείνει σε απομόνωση για 10 ημέρες, αλλά θα συνεχίσει να εργάζεται.

