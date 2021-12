Αθλητικά

Πέθανε ο Αντώνης Κεμανίδης

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Αντώνης Κεμανίδης.

Ο εκλιπών είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 1934 στην επαρχία της Αριδαίας και αγωνίστηκε για μια δεκαετία (1953-1963) ως κεντρικός αμυντικός στον “Δικέφαλο του Βορρά”, παίρνοντας μάλιστα μέρος και στον τελικό Κυπέλλου του 1955.

Ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ζωή βετεράνος του ΠΑΟΚ και προ ετών βραβεύτηκε για την συνεισφορά του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Αντώνη Κεμανίδη, που τίμησε τον Σύλλογο για μια δεκαετία, από το 1953 ως το 1963. Αθάνατος!», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο “Δικέφαλος του Βορρά”.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Αντώνη Κεμανίδη, που τίμησε τον Σύλλογο για μια δεκαετία, από το 1953 ως το 1963. Αθάνατος! pic.twitter.com/0Zg5Rf8tRD — PAOK FC (@PAOK_FC) December 4, 2021

