“Rouk Zouk Special”: Ο “Ήλιος”… λάμπει το βράδυ της Κυριακής (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια και οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, παίζουν και… γλεντούν για καλό σκοπό!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου είναι γεμάτο ενέργεια, λάμψη και πολύ… «Ήλιο»!

Η Ζέτα Μακρυπούλια στις 20:00 υποδέχεται 19 αγαπημένους πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που ρουκζουκάρουν ασταμάτητα και για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

«ΗΛΙΟΚΑΜΕΝΟΙ» VS «ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ».

Άνδρες VS Γυναίκες!

Οι Γιώργος Καραμίχος, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Μοθωναίος, Σταύρος Ζαλμάς, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κωνσταντίνος Πεσλής και Δημήτρης Γεροδήμος έρχονται αντιμέτωποι με τις Ντόρα Μακρυγιάννη, Ελένη Βαΐτσου, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Μαριλένα Ράδου, Αντιγόνη Φρυδά, Χρύσα Κοτταράκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Δέσποινα Τσούτσα και Αγγελική Κιντώνη.

Το αποτέλεσμα αυτής της μονομαχίας θα είναι μοναδικό, γεμάτο χιούμορ και απολαυστικές ατάκες.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Ποιο είναι το καλύτερο ξύλο για να φτιάξεις έπιπλα;

Όταν είσαι ηθοποιός ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σε ενδιαφέρει σε μια δουλειά;

Πώς αλλιώς λέγονται τα καψουροτράγουδα;

Τα κορίτσια ή τα αγόρια είναι καλύτερα στην παντομίμα;

Τελικά το τραγούδι «Ατόφιο χρυσάφι» της Καίτης Γαρμπή κυκλοφόρησε πριν το 2000;

Ποια νέα συνταγή μαθαίνουμε στο «Μας κούφανες»; Ρύζι με ρακούν!

Τι δουλειά είχε ο συμπέθερος στο σαλόνι της Σοφίας;

Ο Μωυσής θα έκανε καριέρα ως Hair Stylist;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

