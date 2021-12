Πολιτική

Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: Η “Προοδευτική Συμμαχία” είναι “Οπισθοδρομική Κομπανία”

Σκληρή γλώσσα κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Η μετάθεση του συνεδρίου μας ήταν απαραίτητη. Πήραμε απόφαση σωστή που εξέπεμψε μήνυμα ευθύνης και σωφροσύνης», τόνισε στην ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα ετήσια συνέδριά μας έχουν άλλωστε κατοχυρωθεί πλέον στο καταστατικό της ΝΔ, σημείωσε και τόνισε ότι «Συνέδριο σημαίνει ανοικτός προβληματισμός όπως και η εκλογή προέδρου και όλων των στελεχών μας από τη βάση». «Σκεφτείτε ότι στις πρόσφατες εσωτερικές διεργασίες συμμετείχαν 135.000 μέλη μας και περίπου 32.000 ηλεκτρονικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Η δημόσια καταστροφολογία του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με τη δειλία του»

«Επιλέγουμε τις ανοικτές διαδικασίες που ταιριάζουν στα ανοικτά μυαλά. Βλέπω με χαρά ότι στον ίδιο δρόμο κινείται και το ΚΙΝΑΛ. Είναι υγεία για το πολιτικό σύστημα η δημοκρατία στα κόμματα», υπογράμμισε στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση δεν έκρυψε ότι αναζητά ουσιαστικές προτάσεις από την Αντιπολίτευση. «Ελπίζω να τις ακούσει από το τρίτο κόμμα της Βουλής, γιατί το δεύτερο αποδείχθηκε ουραγός στην αξιοπιστία», προσέθεσε.

«Αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ένα κόμμα που κάθε τόσο συντόνιζε κινητοποιήσεις, σήμερα να δυσκολεύεται να οργανώσει ακόμα και ένα συνέδριο» ανέφερε για να συμπληρώσει πως «μια παράταξη που αυτοαποκαλείται λαϊκή, να αρνείται να εκλέξει αρχηγό από τον λαό. Δύναμη που διαλαλεί ότι είναι προοδευτική να παραμένει αραχνιασμένη σε παλαιοκομματικές πρακτικές. Η δημόσια καταστροφολογία που εκτοξεύει ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται τελικά με τη δειλία του, με την ίδια τη δημοκρατία. Η εσωκομματική ασφυξία οδηγεί συχνά γίνεται μεγάφωνο για τα πιο χυδαία fake news, ειδικά στο ζήτημα της πανδημίας».

«Διευρύναμε την επιρροή και πέραν τον κομματικών μας τειχών»

«Είναι και αυτή μια ιδρυτική μας κατεύθυνση, να υπηρετούμε τα εθνικά συμφέροντα πέρα και πάνω από τις ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου, της Αριστεράς. Από την παράδοση να συντηρούμε μόνον όσα αποδείχθηκαν σωστά. Περιγράφω την ουσία της πολιτικής μας δράσης που διαρκεί και δικαιώνεται επειδή συνεχώς ανανεώνεται. Διευρύναμε την επιρροή και πέραν τον κομματικών μας τειχών. Αφαιρώντας τους διχασμούς, προσθέτουμε συμμάχους. Πείθουμε στην πράξη ότι είμαστε πράγματι η Παράταξη όλων των Ελλήνων», συνέχισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα προγράμματά μας συμβαδίζουν με τα δύο συνθήματά μας “το είπαμε, το κάναμε” και “ανάπτυξη για όλους”», είπε και προσέθεσε ότι στους 29 μήνες που η Παράταξη βρίσκεται στην Κυβέρνηση, αλλάζει πρόσωπο η πατρίδα. «Ο ταχύς πολιτικός μεταβολισμός κάνει πολλούς να νοιώθουν πως οι μεγάλες τομές που γίνονται είναι απλές», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Κυβέρνηση ανέλαβε να ανατάξει συνολικά τη χώρα»

«Η Κυβέρνησή μας δεν ανέλαβε απλά να συνεχίσει ή να διορθώσει μια πορεία. Ανέλαβε για να ανατάξει συνολικά τη χώρα. Να λύνει τα προβλήματα του χθες, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του σήμερα και να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλές κρίσεις», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του για να προσθέσει ότι «Σε όλες η πατρίδα αντέδρασε, αμύνθηκε, οργανώθηκε και τελικά νίκησε. Σε αυτά τα πρώτα δύο δύσκολα χρόνια έγιναν πάρα πολλά. Η Βουλή έχει ψηφίσει 250 νέους νέους. Οι θεσμοί αποκαταστάθηκαν και λειτουργούν».

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις σήμερα πληρώνουν λιγότερους φόρους, χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και λιγότερες εισφορές, ενώ φέτος θα δοθεί διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τα Χριστούγεννα, είπε ο Πρωθυπουργός για να προσθέσει ότι στις αρχές του έτους «θα έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού και μέσα στο 2022 θα έρθει και δεύτερη αύξηση. Και όλα αυτά με την ανεργία να έχει υποχωρήσει κατά 3 ολόκληρες μονάδες. Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσε την αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,4 % στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το 2020. Ρεκόρ δεκαετίας».

Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ετήσια ανάπτυξη 7,1%. «Δεν θα εκπλαγώ αν είναι μεγαλύτερη. Είναι η 3η υψηλότερη στην Ευρώπη. Οι δείκτες δεν στηρίζονται σε υπερβολική κατανάλωση. Οι εξαγωγές μας κινούνται σε ιστορικά επίπεδα, όπως και η ανάπτυξη των επενδύσεων», τόνισε, επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση της επιχειρηματικής δράσης ξένων κολοσσών στην Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη βιομηχανική παραγωγή η οποία αυξάνεται για 10ο μήνα. «Επικαλούμαι τους αριθμούς γιατί δηλώνουν πολιτικές με αποτύπωμα για τους πολίτες», σημείωσε.

«Η Κυβέρνηση αποφασίζει με τόλμη και η κοινωνία το αναγνωρίζει»

Η ελληνική οικονομία έχει και με το παραπάνω ανακάμψει από τις συνέπειες της πανδημίας και με μία αντιπολίτευση που έβαζε τρικλοποδιές επισήμανε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δύο χρόνια κινητοποιήσαμε παραπάνω από 40 δισ. ευρώ σε πόρους, το Κράτος ανέλαβε τις αμοιβές όσων δεν μπορούσαν να δουλέψουν, ανέστειλε οφειλές επιχειρήσεων, προσέφερε ευνοϊκή χρηματοδότηση, ενισχύσαμε σημαντικά το ΕΣΥ, η χώρα οργάνωσε τις δυνάμεις της και ψηφιοποίησε τις υπηρεσίες της και διαθέτει υποδειγματικό σύστημα εμβολιασμού».

«Τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν» είπε για να συμπληρώσει ότι την επιτάχυνση της χορήγησης της τρίτης δόσης σπεύδουν όλες οι χώρες να υιοθετήσουν. «Οι απώλειες μας πληγώνουν, συνολικά ωστόσο κινούνται λίγο κάτω από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Πολλές χώρες επιλέγουν τώρα τον δρόμο των στοχευμένων παρεμβάσεων και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Για τις αποφάσεις μας για τους άνω των 60, μιλάει η ίδια η πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση συνεπώς αποφασίζει με τόλμη και η κοινωνία αυτό το αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται. Αυτό δεν αφορά μόνο το μέτωπο της πανδημίας αλλά τη γενική κατεύθυνση της χώρας», συμπλήρωσε.

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με γνώμονα τη διεθνή νομιμότητα»

«Θα επιμείνω στον πατριωτικό χαρακτήρα αυτής της Παράταξης, στη συνεπή αμυντική και διπλωματική πολιτική. Όχι μόνο μας έκανε περήφανους στον Έβρο και το Αιγαίο, αλλά βάζει τη δική της σφραγίδα», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και για να τονίσει ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με γνώμονα τη διεθνή νομιμότητα.

«Η τελευταία συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία θωρακίζει ουσιαστικά την εθνική μας άμυνα. Όχι μόνο γιατί ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ μας, αλλά γιατί αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία», είπε και προσέθεσε « Όσα συντελέστηκαν στο διπλωματικό και αμυντικό πεδίο είναι πολύ σημαντικά. Γιατί το διπλωματικό πεδίο παράγει κεκτημένα ειρήνης και το αμυντικό τα υπερασπίζεται».

«Πρόοδος δεν είναι λόγια, είναι πράξη. Είναι το ψηφιακό Κράτος»

Η πολιτική μας είναι αληθινά προοδευτική, είπε στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, υπογραμμίζοντας ότι «έχει έρθει ο καιρός να αποκατασταθεί η σημασία των λέξεων. Ο όρος πρόοδος δεν μπορεί να έχει αποκλειστικούς ιδιοκτήτες. Δοκιμάζεται στην πράξη και από τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Η ελληνική εμπειρία δικαιώνει ότι η ανοικτή οικονομία είναι η καλύτερη για την παραγωγή πλούτου» και συμπλήρωσε: «Η πραγματική πρόοδος σημαίνει πράτα από όλα αποτέλεσμα, αποφάσεις που επιτρέπουν στους πολίτες να κερδίζουν, η δημόσια περιουσία να μεγεθύνεται και μερίδιο να έχουν όλοι».

Πρόοδος δεν είναι να υπόσχεσαι σε κάποιον αμοιβές χωρίς να αξιολογείται, συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, δεν είναι να βάζεις ελεύθερη είσοδο στο Πανεπιστήμιο που συχνά σημαίνει ανεργία, δεν είναι πρόοδος να θεωρείς δικαίωμα την αυθαιρεσία. «Πρόοδος δεν είναι λόγια, είναι πράξη. Είναι το ψηφιακό Κράτος. Είναι να αγκαλιάσεις την ατζέντα του μέλλοντος, τις πράσινες πολιτικές», σημείωσε.

Για την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Η χώρα γνώρισε, πλήρωσε και καταδίκασε τις ξεπερασμένες συνταγές του κράτους - αφέντη που επέβαλε βαρείς φόρους για να τους κάνει μετά ικέτες επιδομάτων από τα δικά τους χρήματα, ανέφερε στην ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης, διευκρινίζοντας ότι όσοι επιμένουν σε αυτές τις λογικές δεν έχουν καμία σχέση με την πρόοδο: «Μπορεί στον τοίχο τους να βάζουν την ταμπέλα “Προοδευτική Συμμαχία”, όμως παραμένουν “Οπισθοδρομική Κομπανία”, και δεν αναφέρομαι στο εξαιρετικό συγκρότημα».

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η «καταστροφολογία και ο τυχοδιωκτισμός των αντιπάλων μας θα ενταθούν στο εξής. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Λίγος χρόνος μένει ακόμα μέχρι τις εκλογές, μόλις 18 μήνες. Και όσο διαστέλλεται η ατζέντα των στόχων μας, τόσο θα συστέλλεται ο πολιτικός χρόνος. Οι δράσεις μας πρέπει να ενταθούν με τη ΝΔ παρούσα σε κάθε γειτονιά, χώρο εργασίας».

«Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ να δώσουμε μία ακόμα πνοή ανανέωσης στον κομματικό μας κορμό εκλέγοντας στη θέση του γραμματέα της Π.Ε έναν νέο δυναμικό άνθρωπο, τον Παύλο Μαρινάκη», κατέληξε.

