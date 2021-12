Τεχνολογία - Επιστήμη

“Πρωινοί Τύποι” - αρνητές εμβολίων: “χαμός στον αέρα” με τον Γιώργο Ζουγανέλη (βίντεο)

Εκρηκτική ήταν η συζήτηση επιστημόνων από την Ελλάδα με τον “διεπιστήμονα” που ζει στην Ιαπωνία. Οι εκιτιμήσεις του Δημοσθένη Σαρηγιάννη για τους θανάτους και τα κρούσματα τα Χριστούγεννα.

Εντάσεις και υψηλοί τόνοι το πρωί του Σαββάτου στον «αέρα» της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι», με καλεσμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και τον “Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Ζουγανέλη”, όπως ζήτησε να αναφέρεται, από την Ιαπωνία.

Αρχικώς, ο κ. Ζουγανέλης βγήκε στο «παράθυρο» της εκπομπής, αλλά αρνήθηκε να μιλήσει, καθώς δεν «έπεσε» αμέσως μετά την εμφάνιση του η κάρτα με το όνομα και την ιδιότητα που ο ίδιος είχε ζητήσει και θέσει ως προαπαιτούμενο για να μετέχει στην συζήτηση.

Σχετικά με την πορεία της πανδημίας, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας του ΑΠΘ είπε πως «υπάρχει αποκλιμάκωση στα κρούσματα. Αυτό το τριήμερο είμαστε στο ζενίθ του αριθμού των θανάτων και από αύριο ή την Δευτέρα θα αρχίζει η μείωση του. Είμαστε από τις 16 Νοεμβρίου σε αποκλιμάκωση στα κρούσματα, σιγά- σιγά, αλλά σταθερά. Τα Χριστούγεννα υπολογίζουμε να είμαστε γύρω στα 3.000-3.200 κρούσματα και με αποκλιμάκωση στους διασωληνωμένους, με ανάγκες για 520 κλίνες και μείωση των νοσηλευόμενων στους 2.300 ασθενείς σε όλη την χώρα. Ωστόσο οι θάνατοι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, σήμερα είμαστε στους 93 θανάτους την ημέρα σε εβδομαδιαίο μέσο όρο, θα πέσει ο αριθμός γύρω στους 77 θανάτους τα Χριστούγεννα».

Ακολούθως, πήρε τον λόγο ο Καθηγητής Γενετικής, Κώστας Τριανταφυλλίδης, τονίζοντας πως η μετάλλαξη Όμικρον είναι υπερμεταδοτική και αναφέροντας στοιχεία για την σύγκριση της Ελλάδας με την Ιαπωνία, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «στην Ιαπωνία μόνο το 3% του πληθυσμού ήταν εμβολιασμένο στου Ολυμπιακούς Αγώνες, τώρα με δύο δόσεις έχει εμβολιαστεί το 77%, του πληθυσμού ενώ στην Ελλάδα το 67%. Ακόμη, στην Ιαπωνία δεν υπήρξε πολιτική αντιπαράθεση, δεν κυκλοφόρησαν εκεί θεωρίες συνομωσίας και το ποσοστό παχύσαρκων στην χώρα είναι μόλις 3% σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο».

Τον λόγο πήρε ακολούθως ο κ. Ζουγανέλης, λέγοντας πως τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή, είναι πειραματικά και δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους, προτρέποντας τους ανεμβολίαστους να μην κάνουν το εμβόλιο και αμφισβητώντας την επιστημονική κοινότητα σε όλον τον πλανήτη.

Του απάντησε η κ. Γεωργία Γκιούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας ΑΠΘ, λέγοντας «παλεύουμε με έναν ιό, με την μετάλλαξη Δέλτα. Υπάρχουν εμβόλια που έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους εναντίον της παραλλαγής. Το μήνυμα, λοιπόν, προς όλους είναι να εμβολιαστούμε και να προστατευθούμε».

Ακολούθησε έντονος διάλογος του κ. Ζουγανέλη με τους παρουσιαστές της εκπομπής, αλλά και με τους καλεσμένους επιστήμονες, προς τους οποίους ήταν εριστικός, ενώ αποκάλεσε «ψεύτη» τον Καθηγητή Γενετικής, Κώστα Τριανταφυλλίδη, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»:

