Φονική κακοκαιρία στις ΗΠΑ: κατάρρευση αποθήκης της Amazon (εικόνες)

Αναφορές για δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω απο την στέγη της αποθήκης που κατέρρεύσε.

Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση μέρους της οροφής μιας αποθήκης της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Amazon κοντά στο Σεν Λούις, στην πολιτεία Ιλινόις των ΗΠΑ, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης Κόλινσβιλ ανακοίνωσε ότι έχει «υπάρχει ένα περιστατικό με πολλά θύματα», ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στην αποθήκη που βρίσκεται στο Έντουαρτσβιλ, στο νότιο Ιλινόι.

Driving to the partial warehouse collapse in Edwardsville, looks like almost half the building is damaged @KMOV pic.twitter.com/wDMKJNPqmB — Susan El Khoury (@SusanElKhoury) December 11, 2021

Στην ανάρτησή της στο Facebook η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν και πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Σύμφωνα με χρήστες του Twitter, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί την κατάσταση.

UPDATE: We’ve learned about 40 Amazon employees were taken to the Pontoon Beach Police Dept. We spoke to a man who was at the warehouse - he described seeing people buried under debris and cars tossed into a retention pond. https://t.co/LhFhs3fKUW — Susan El Khoury (@SusanElKhoury) December 11, 2021



Πενήντα άνθρωποι είναι «πιθανόν» να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους, λέει ο κυβερνήτης του Κεντάκι

Την ίδια ώρα, περίπου 50 άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Κεντάκι και άλλες αμερικανικές πολιτείες αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ και σήμερα το πρωί, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Ο Μπεσίρ φέρεται από την Post να δήλωσε σε συνέντευξή του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι «σημαντικά μεγαλύτερος απ' αυτόν».

«Οι πληροφορίες είναι πραγματικά σπαρακτικές», δήλωσε ο κυβερνήτης, σύμφωνα πάντα με την Post.

Amazon distribution warehouse in Edwardsville, Ill. is partially collapsed after Friday tornado. pic.twitter.com/QUBKSYUIMP — Robert Cohen (@kodacohen) December 11, 2021

Η εφημερίδα προσθέτει πως μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων στην πολιτεία δήλωσε πως αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης δεν είχαν μέχρι σήμερα το πρωί επιβεβαιώσει αριθμούς για νεκρούς ή τραυματίες.

Στο Τενεσί, η κακοκαιρία στοίχισε τηγ ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δήλωσε στην Post ο Ντιν Φλένερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πολιτείας. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίσθηκαν όταν ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε τη σκεπή οίκου ευγηρίας στο Μονέτ του βόρειου Άρκανσο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Post.

Στο Ιλινόι, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πολλοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μετά τη μερική κατάρρευση σκεπής σε αποθήκη της Amazon.com Inc κοντά στο Σεντ Λούις αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την περιοχή. Ο Μπεσίρ, ο οποίος κήρυξε την πολιτεία του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φέρεται να δήλωσε πως οι ζημιές θα είναι «από τις χειρότερες που έχουμε δει εδώ και πολύ καιρό».

Νεκροί και εγκλωβισμένοι σε οίκο ευγηρίας

Νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή, πέντε τραυματίστηκαν και πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι αφού οίκος ευγηρίας στο βορειοανατολικό Άρκανσο, στις κεντρικές ΗΠΑ, χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο.

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τον οίκο ευγηρίας ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Μονέτ, κοντά στα σύνορα με τη γειτονική πολιτεία Τενεσί, ήταν ένας από τους πολλούς που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KAIT.

«Είκοσι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο Monette Manor αυτή τη στιγμή και έχουμε δύο επιβεβαιωμένα θύματα», δήλωσε ο δικαστής της κομητείας Κρέγκχεντ, ο Μάρβιν Ντέι, στο CNN.Εξάλλου υπάρχουν αναφορές ότι ένας άλλος οίκος ευγηρίας στην πόλη Τρούμαν έχει επίσης υποστεί ζημιές, με την πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το KAIT.

Ισχυρές καταιγίδες που μαίνονται στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ από αργά χθες Παρασκευή έχουν προκαλέσει τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτείνονται από την κοιλάδα του Μισισιπή ως το κεντρικό Οχάιο, ενώ η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ισχυρή προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους στις πολιτείες Άρκανσο, Τενεσί, Μιζούρι, Ιλινόι και Ιντιάνα.

