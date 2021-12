Παράξενα

Στυλίδα: Τον χτύπησε με ρόπαλο και τον λήστεψε

Χτυπημένος ο 30χρονος μετέβη αυτοπροσώπως στο ΑΤ Στυλίδας.

Μια περίεργη ληστεία που έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10/12) εξετάζει το ΑΤ Στυλίδας.

Ως δράστης συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, ένας 32χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές και βρίσκεται μάλιστα εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους για άλλη υπόθεση.

Προηγήθηκε καταγγελία 30χρονου Στυλιδιώτη, ο οποίος παρουσιάστηκε χτυπημένος στους αστυνομικούς και περιέγραψε τα όσα πέρασε λίγες ώρες νωρίτερα.

Συγκεκριμένα γύρω στις 20:30’ το βράδυ σταμάτησε στο ύψος της Ξηριώτισσας Λαμίας και πήρε τον 32χρονο ο οποίος έκανε ωτοστόπ. Κατέβηκαν μαζί στη Στυλίδα και ο δεύτερος του ζήτησε να τον πάει πιο έξω από την πόλη.

Σε ένα ερημικό σημείο του είπε ότι θέλει να κατεβεί για την ανάγκη του κι εκεί, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του θύματος, του επιτέθηκε με ρόπαλο και αφού τον χτύπησε του έκλεψε το αμάξι όπου είχε μέσα το κινητό του τηλέφωνο κι άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Χτυπημένος ο 30χρονος μετέβη αυτοπροσώπως στο ΑΤ Στυλίδας, με τους αστυνομικούς να ενεργούν άμεσα και να συλλαμβάνουν λίγα λεπτά αργότερα το δράστη.

Με τη σε βάρος του ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε από το ΑΤ Στυλίδας, ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

πηγή: lamiareport.gr

