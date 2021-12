Κοινωνία

Μενίδι: μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

Ο άνδρας απειλούσε να σκοτώσει την ίδια του την μάνα. Θρίλερ την νύχτα με παρέμβαση ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας και διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ..

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά τα ξημερώματα στο Μενίδι μετά από επιχείρηση της αστυνομίας για να απεγκλωβίσουν από το σπίτι της μια γυναίκα όπου ο γιος της που έχει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε να την σκοτώσει.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα καθώς οι γείτονες είχαν ειδοποιήσει ότι μία γυναίκα καλεί σε βοήθεια και δεν μπορούσαν να την βοηθήσουν καθώς ο γιος της τους εμπόδιζε λέγοντας ότι θα την σκοτώσει με ένα μαχαίρι.

Στο σημείο έφτασαν διαπραγματευτές μαζί με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και τελικά κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει τη μητέρα του να βγει από το σπίτι.

Όταν έγινε αυτό και η γυναίκα ήταν ασφαλής, ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην επιχείρηση μπήκε στο διαμέρισμα, όπως αναφέρει το cnn.gr και λίγο πριν συλλάβει το δράστη εκείνος τον μαχαίρωσε τραυματίζοντάς τον.

Οι υπόλοιποι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 5οχρονο και μετέφεραν στο νοσοκομείο τον συνάδελφό τους.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η κατάσταση του δεν είναι σοβαρή.