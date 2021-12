Κοινωνία

Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη με χιόνια και στην Πάρνηθα

"Βουτιά" του υδράργυρου, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στα ανατολικά και νότια, χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και κυρίως στα βορειανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και βαθμιαία τοπικά σχεδόν θυελλώδεις στο Αιγαίο, ενώ θα υπάρξει παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρώτες πρωινές ώρες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και πρόσκαιρα στα βόρεια και κυρίως βορειοανατολικά ημιορεινά τμήματα. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 2 βαθμούς), 2 έως 12 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 4 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 8 βαθμούς), 9 έως 13 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 9 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 Μποφόρ και βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 Μποφόρ και βαθμιαία μέτριοι 5 Μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 Μποφόρ.

Νεφώσεις με παροδικό χιονόνερο και στα ορεινά και ημιορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις έως το μεσημέρι αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ.

