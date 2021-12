Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος - Συνατσάκη: οι "Ράδιο Αρβύλα" μίλησαν με ειλικρίνεια (βίντεο)

Οι συμβουλές στα αγόρια, η στοχοποίηση του θύτη και το “κέρδος” από τον σάλο που ξέσπασε. Τι λέει ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος για την καταγραφή προσωπικών στιγμών.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον σάλο που έχει ξεσπάσει μετά τις αποκαλύψεις για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο μίλησε η Μαίρη Συνατσάκη.

Όπως είπε, «το μοναδικό ευχάριστο είναι ότι μιλάμε για αυτά τα πράγματα με το όνομα τους πιά, βγαίνουμε μπροστά στις κάμερες, όσο άβολο και αν είναι και λέμε ότι είναι κατακριτέο και ότι υπάρχουν συνέπειες».

«Είμαστε στην εποχή που δεν στοχοποιείται το θύμα, αλλά ο θύτης», επεσήμανε η Μαίρη Συνατσάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε ότι αφορά την αποπομπή του Στάθη Παναγιωτόπουλου από την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τον Αντώνη Κανάκη και τους άλλους συντελεστές, είπε πως «στο «Ράδιο Αρβύλα» αισθάνθηκα ότι δεν κρύφτηκαν και μίλησαν με ειλικρίνεια για την δύσκολη θέση που έφερε και εκείνους».

Είπε ακόμη πως έχει τύχει και στον περίγυρο της ένας άνθρωπος που είχε «σκοτεινή συμπεριφορά» να την κρύψει και αυτή να αποκαλυφθεί μετά από χρόνια, λέγοντας πως κανείς δεν ήξερε, αναφέροντας χαρακτηριστικά «ένας άνθρωπος έκρυβε καλά, για πολλά χρόνια, κάτι τόσο κακό. Ακόμη και αν είσαι στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο, δεν τα ξέρεις όλα. Δεν μου φαίνεται παράλογο να μην ήξεραν (ενν: οι συντελεστές του «Ράδιο Αρβύλα»).

«Πρέπει πλέον να συμβουλεύσουμε και τα νέα αγόρια, όχι μόνο τα κορίτσια να συμβουλεύουμε πώς να ντύνονται, πώς να κινούνται, να μάθουν αυτοάμυνα. Πρέπει να συμβουλέψουμε τα αγόρια επιτέλους να φέρονται όπως πρέπει», κατέληξε η Μαίρη Συνατσάκη.





Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως είναι ποινικό αδίκημα η καταγραφή ιδιωτικών στιγμών χωρίς την συγκατάθεση του / της συντρόφου, όπως και η δημοσιοποίηση τέτοιων στιγμών.

