Κόπα Άφρικα: Στον “αέρα” το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου της CAF στο Καμερούν.

Κρίσιμη για την τύχη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Καμερούν από τις 9 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου, είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της αφρικανικής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας, Πατρίς Μοτσέπε, στη Γιαουντέ. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της CAF, εκφράστηκαν από αρκετά μέλη σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσον η διοργάνωση μπορεί να διεξαχθεί ομαλά, δεδομένων των οργανωτικών προβλημάτων, των ημιτελών εγκαταστάσεων και κυρίως εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Τελικά, η πλειοψηφία της Εκτελεστικής Επιτροπής εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να μεταβεί εκτάκτως στην πρωτεύουσα του Καμερούν και να έχει επαφές με την Κυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να αποσπάσει διαβεβαιώσεις για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά.

«Είναι ξεκάθαρη η δέσμευσή μας να κάνουμε ένα επιτυχημένο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Καμερούν και είμαι αισιόδοξος ότι, μετά τις συναντήσεις μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στη Αφρική και όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, φτάνοντας στη Γιαουντέ.

Εκτός των δεδομένων προβλημάτων των διοργανωτών, μεταξύ των οποίων και η μη ολοκλήρωση των εργασιών στο στάδιο “Ολέμπε” της πρωτεύουσας, που πρόκειται να φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Κόπα Άφρικα και τον τελικό, το τουρνουά απειλείται από την απροθυμία των ευρωπαϊκών συλλόγων να αφήσουν τους διεθνείς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές τους να ταξιδέψουν στο Καμερούν, εξαιτίας των ανησυχιών για την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού και των αμφιβολιών για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης.

