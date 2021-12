Κοινωνία

Έδεσσα - ξυλοδαρμός 17χρονης: Ελεύθερος ο 33χρονος

Ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή της Έδεσσας αφέθηκε ο 33χρονος που είχε συλληφθεί επειδή ξυλοκόπησε την 17χρονη σύντροφό του, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και να μην πλησιάζει την κοπέλα σε απόσταση 100 μέτρων όπως επίσης απαγόρευση κάθε είδους επικοινωνίας μαζί της είτε τηλεφωνική, είτε ηλεκτρονική.

Ενώπιον του ανακριτή δήλωσε μετανιωμένος και υποστήριξε πως δεν άρπαξε τη 17χρονη με τη βία αλλά μπήκαν μαζί στο αυτοκίνητο για να συζητήσουν και να δώσουν αμοιβαίες εξηγήσεις εκεί υποστήριξε πως η κοπέλα τον χτύπησε πρώτη και στην προσπάθειά του να αποκρούσει και ένα δεύτερο χτύπημα έτεινε το χέρι του και την χτύπησε στα χείλη.

