“Το Πρωινό”: ο Νίκος Ψαρράς για τις “Άγριες Μέλισσες” και την επιστροφή του (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός για την επανεμφάνιση του στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, τι λέει για την υπόθεση Δούκα - Κιμούλη και πως σχολιάζει τις εξελίξεις με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

«Επιστρέφω στις Άγριες Μέλισσες», ανακοίνωσε χαμογελώντας ο Νίκος Ψαρράς, αμέσως μετά την εμφάνιση του στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωϊνό», την προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως αποκάλυψε ο δημοφιλής ηθοποιός, «η επιστροφή μου στις Άγριες Μέλισσες είναι κάτι που το ήθελα πολύ, είμαι χαρούμενος που επιστρέφει ο “Σταμάτης” στην σειρά, η συμμετοχή μου στην οποία είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει από το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, με την Μελίνα Τσαμπάνη και τον Πέτρο Καλκόβαλη».

Σχετικά με τις αποκαλύψεις για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, ο Νίκος Ψαρράς είπε «“Τα εν οίκω μη εν δήμω”, κάτι ήξεραν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Εμείς (ενν, οι καλλιτέχνες), το ξέρουμε καλά, γιατί προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την προσωπικής μας ζωή, όχι για εμάς, αλλά για τα παιδιά μας. Αν έβγαινε κάτι προσωπικό μου στο διαδίκτυο θα ήταν κάτι πολύ στενόχωρο για μένα, πόσω μάλλον να το βγάλω εγώ ο ίδιος».

«Όταν υπάρχει απειλή και δόλος, πρέπει να ασχοληθεί η Δικαιοσύνη. Τρέμω στην ιδέα ότι ο γιός μου θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια απειλή και το πώς θα διαχειριστεί κάθε άνθρωπος τέτοιο ενδεχόμενο», ανέφερε ο Νίκος Ψαρράς.

Ακόμη ο ηθοποιός τόνισε πως «δεν μπορείς να διεκδικείς ανθρώπους, απειλώντας του με όποιον τρόπο», προσθέτοντας πως «επειδή τα πράγματα κάνουν κύκλους, πρέπει να ξεκινήσουμε από το ότι κανείς δεν πρέπει να αφήνει άλλους να καταγράφουν τις προσωπικές στιγμές τους. Τα θύματα πρέπει να δείξουν και ψυχραιμία όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχει τέτοιο υλικό και απειλή. Αμέσως πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της Δικαιοσύνη. Τα έχουμε κάνει όλα χύμα. Γιατί πρέπει να είναι η κρεβατοκάμαρα μας σε κοινή θέα; Έχουμες χάσει τα αυγά και τα πασχάλια».

«Για την υπόθεση της Ζέτας Δούκα με τον Γιώργο Κιμούλη έχω κληθεί δύο φορές από το ΣΕΗ, έχω καταθέσει για το πώς έγιναν τα πράγματα, αλλά η κατάσταση έμεινε εκεί, δεν έχει βγει απόφαση από όσο ξέρω», είπε ο Νίκος Ψαρράς.

Δήλωσε πάντως πως κατά την γνώμη του, «το #MeToo πήγε χαμένο, γιατί έμεινε στο θέατρο και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Κάτι πήγε να γίνει στον χώρο της τηλεόρασης, αλλά σταμάτησε εκεί. Δεν προχώρησε καθόλου. Το θέατρο δεν αποτελείται από ανθρώπους που βιάζουν, απειλούν και δέρνου. Αυτοί είναι μειοψηφία. Το θέμα είναι να πάρει δύναμη μια κοπέλα που εργάζεται σε σούπερ μάρκετ για να καταγγείλει ότι της έχει συμβεί».

