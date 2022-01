Πολιτική

Τσίπρας: Μια νέα κυβέρνηση το 2022 θα στηρίξει γιατρούς και νοσηλευτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρας, βρέθηκε ο Προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.



Στο πλευρό των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρας, που δίνουν την μάχη στην πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας βρέθηκε το πρωί ο Προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας και ευχήθηκε καλή χρονιά.



“Ήθελα να βρεθώ δίπλα σας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε στην οικογενειακή θαλπωρή, αλλά εσείς είστε εδώ στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και όχι μόνο εσείς αλλά χιλιάδες συνάδελφοί σας σε όλη την Ελλάδα δίπλα στους συνανθρώπους μας που δίνουν την μάχη της ζωής” τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνάντηση που είχε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.



Όπως επεσήμανε χρειάζεται αλληλεγγύη και ενότητα γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι και οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και τόνισε ότι “στηριζόμαστε πάνω σας αλλά ελπίζω ότι θα είναι και μια χρονιά που θα ανταμείψει τους κόπους και τις θυσίες σας.”



Επιδιώκουμε και προσδοκούμε , είπε ο Αλέξης Τσίπρας, να υπάρξει η δυνατότητα η πολιτεία φέτος με μια άλλη κυβέρνηση , γιατί η σημερινή δεν έχει την πρόθεση, να στηρίξει τους νοσηλευτές και τους γιατρούς.



“Χρειάζεται ένα άλλο μισθολόγιο και για τους γιατρούς και γαι τους νοσηλευτές , ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και προσλήψεις” όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρωτοχρονιά - Πλακιωτάκης: ευχές σε ναυτικούς και λιμενικούς εν πλω (εικόνες)

Κορονοϊός: 1 θάνατος κάθε 17 λεπτά στην Ελλάδα!

Σέρρες: Πρώτο μωρό του 2022 από έγκυο με μονοκλωνικά αντισώματα

Gallery