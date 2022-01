Πολιτισμός

Μιχάλης Χατζηγιάννης: τα 3 στα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια και το “ευχαριστώ”

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεχώρισε στις προτιμήσεις των ακροατών το 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι ο καλλιτέχνης της χρονιάς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IFPI radio chart by media inspector, καθώς είναι ο μοναδικός με τρία τραγούδια που ξεχώρισαν ανάμεσα στα 20 δημοφιλέστερα της χρονιάς που πέρασε. "Κανένας μόνος", " Μην Αργείς" κ "Χορεύω ".

"Νοιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και ευχαριστώ πολύ τόσο το κοινό όσο και τα ραδιόφωνα της χώρας μας για την διαχρονική στήριξη και αγάπη .Συγχαίρω όλους όσους ξεχώρισαν με τα τραγούδια τους ,αυτή την παράξενη, ιδιαίτερη και συχνά δύσκολη χρονιά. Να θυμάστε πάντα ότι μουσική και το τραγούδι θα μας φέρνει πάντα κοντά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω από όλα!!!", αναφέρει σε δήλωση του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

