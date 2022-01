Κόσμος

ΗΠΑ: φονική φωτιά σε σπίτια από έκρηξη αερίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, με έναν νεκρό και 9 τραυματίες να είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός.

Πιο συγκεκριμένα, ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σε φωτιά που ξέσπασε στην πόλη της Νέας Υόρκης σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φοξ, αριθμός 869 στο Μπρονξ, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης, έκρηξη αερίου προκάλεσε την πυρκαγιά και την κατάρρευση κτιρίου.

??????#URGENT: Several injured following suspected gas explosion at apartment in New York City#Bronx l #NY

Specialized units have responded to reports of large explosions and a fire. At least seven are injured, including multiple police officers.

This is a developing incident. pic.twitter.com/LlRwBBUdn0 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) January 18, 2022

New York City firefighters battled a two-alarm fire at a residence in the Bronx on Tuesday following reports of an explosion at the location. Firefighters said seven people, including three NYPD officers, were injured in the incident. pic.twitter.com/GZwkq80dug — CBS News (@CBSNews) January 18, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: εντάσεις και απειλές στη δίκη

Ευρωκοινοβούλιο: Η Εύα Καϊλή εκλέχθηκε αντιπρόεδρος

Πάτρα: ανδρας πέθανε μέσα σε νεκροταφείο