Κόσμος

ΗΠΑ: τεράστια τα προβλήματα από την κακοκαιρία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιονοθύελλα πλήττει τις ανατολικές πολιτείες. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση για χιλιάδες Αμερικανούς και ακυρώσεις πτήσεων.

Εκατομμύρια Αμερικανοί εκλήθησαν να μείνουν ασφαλείς και να αποφεύγουν όσο το δυνατόν τις μετακινήσεις μετά το ξέσπασμα μεγάλης χειμερινής θύελλας που έπληξε τις ανατολικές ΗΠΑ, φέρνοντας χιονοπτώσεις και τον σχηματισμό πάγου και προκαλώντας διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις οδικές και αεροπορικές μεταφορές.

"Μια μεγάλη χειμερινή θύελλα θα πλήξει τις ανατολικές ΗΠΑ μεταξύ της Κυριακής και της Δευτέρας", είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS), σημειώνοντας ότι έως και 30 εκατοστά χιονιού μπορεί να καλύψουν ζώνη που εκτείνεται από το Τενεσί και την Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ως το Βερμόντ και την πολιτεία της Νέας Υόρκης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, συνοδεία ισχυρών ανέμων και παγωμένου υετού. Η ταχύτητα των ανέμων μπορεί να φτάσει αυτή ενός κυκλώνα στην ακτή στον Ατλαντικό, προειδοποίησε επίσης η NWS.

Πολλές πολιτείες ανέφεραν προβλήματα στους οδικούς άξονες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και τμήμα αυτοκινητοδρόμου έκλεισε στην Βόρεια Καρολίνα.

Προειδοποίηση εκδόθηκε για τους οδηγούς οχημάτων για "επικίνδυνες οδικές συνθήκες" και για μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση από το Άρκανσο, στο νότιο τμήμα της χώρας, ως το Μέιν, στο βορειοανατολικό.

"Ο αρκτικός αέρας που υπάρχει ήδη στο κεντρικό και το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ θα συνδυαστεί με αυτό το δυναμικό σύστημα για να δημιουργήσει ένα παχύ στρώμα άνω των 30 εκατοστών χιονιού", σύμφωνα με την NWS, η οποία προέβλεψε χιονοπτώσεις 2,5 εκατοστών χιονιού ανά ώρα και συνθήκες πάγου κατά μήκος της οροσειράς των Απαλαχίων.

Η Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, που είναι περισσότερο συνηθισμένη σε ήπιο καιρό ακόμη και αυτήν την περίοδο του έτους, επλήγη έμμεσα, καθώς πολλοί ανεμοστρόβιλοι συνοδευόμενοι από χιόνι, που προκλήθηκαν από αυτήν την χειμερινή θύελλα, προκάλεσαν υλικές ζημιές και παράκτιες πλημμύρες, σύμφωνα με το δίκτυο Weather Channel.

Από την Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα ανεβαίνοντας προς τα Απαλάχια Όρη, πάγος και θυελλώδεις άνεμοι περιπλέκουν την κατάσταση.

Η προειδοποίηση για την χειμερινή θύελλα αφορά περισσότερους από 80 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Περίπου 3.000 εσωτερικές ή διεθνείς πτήσεις ακυρώθηκαν χθες στα μέσα του απογεύματος, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, και περίπου 4.200 σημείωσαν καθυστέρηση.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλες περιοχές

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης αφορούσαν έως και 235.000 ανθρώπους στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εκ των οποίων περισσότερους από 150.000 στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, ωστόσο η παροχή δείχνει να αποκαταστάθηκε σε αρκετές περιοχές μειώνοντας τον αριθμό αυτών που δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σε κάτω των 145.000.

Στην Τζόρτζια, άλλη πολιτεία μεταξύ αυτών που επλήγησαν περισσότερο, ο κυβερνήτης Μπράιαν Κεμπ κήρυξε ήδη από την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκχιονιστικά μηχανήματα είχαν βγει πριν από το μεσημέρι στους δρόμους για να τους καθαρίσουν από το χιόνι. Εξάλλου οι κάτοικοι της Ατλάντα, η οποία έχει ήπιο κλίμα, είδαν να πέφτει χιόνι.

Η Βιρτζίνια και η Βόρεια Καρολίνα κήρυξαν επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερα από 30 εκατοστά χιονιού έπεσαν στην τελευταία, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δίκτυο.

Η αστυνομία της Βιρτζίνια ανακοίνωσε στο Twitter την πρόκληση αρκετών τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία δεν ήταν σοβαρά, και τη διακοπή της κυκλοφορίας σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ επιβεβαίωσε στο Twitter την πτώση έως και 30 εκατοστών χιονιού σε ορισμένες περιοχές και σημείωσε ότι ένα "σημαντικό στρώμα πάγου προκαλεί προβλήματα στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας", καλώντας ταυτοχρόνως τον πληθυσμό να μείνει ασφαλής και να αποφύγει όσο το δυνατόν τις μετακινήσεις.

Στην ίδια πολιτεία, φοιτητές τρόμαξαν πάρα πολύ όταν κατέρρευσε η οροφή πανεπιστημιακής εστίας, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο ABC, σημειώνοντας ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. "Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό (...) ακόμη τρέμω", είπε στο ABC η Μέλοντι Φέργκιουσον, μια φοιτήτρια του Brevard College.

Στις βορειοανατολικές ΗΠΑ είχε ξαναχιονίσει στις αρχές του Ιανουαρίου, με το στρώμα του χιονιού να φτάνει έως και τα 30 εκατοστά πάχος. Εκατοντάδες οδηγοί οχημάτων είχαν εγκλωβιστεί για σχεδόν 20 ώρες σε μεγάλο οδικό άξονα που συνδέει την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον με άλλες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: σύλληψη μητέρας που δεν έστελνε στο σχολείο την κόρη της (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η πηγή του παράξενου ήχου - Τι συμβαίνει

“Το Πρωινό” - Τζώρτζης Μονογυιός: Φωτογραφίες με τα εγκαύματα του ανθρώπου που απεγκλώβισε τη γυναίκα του