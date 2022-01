Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ελπίδα”: Η Ακρόπολη ντυμένη στα λευκά (βίντεο)

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" έντυσε στα λευκά ολόκληρη - σχεδόν - τη χώρα.

Εντυπωσιάζει η live εικόνα που μεταδίδεται από την Ακρόπολη. Ένα άσπρο πέπλο χιονιού την έχει σκεπάσει ολόκληρη.

Η έντονη χιονόπτωση δημιουργεί πρωτόγνωρες εικόνες. Σε λευκό τοπίο έχουν μετατραπεί και η πλατεία Συντάγματος, το Ζάππειο και πολλά ακόμη σημεία της πρωτεύουσας.

πηγή: sputnik.gr

