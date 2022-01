Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πορτογαλία: Καλπάζει η πανδημία

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας, αλλά το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού «φρενάρει» τους θανάτους.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την Τετάρτη 65.578 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, αριθμός-ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS). Ως εκ τούτου, ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων στη χώρα της Ιβηρικής ανέρχεται πλέον σε 2.377.818.

Σύμφωνα με το ημερήσιο επιδημιολογικό δελτίο, 42 ασθενείς έχασαν το τελευταίο 24ωρο τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, ανεβάζοντας σε 19.703 τον απολογισμό των θυμάτων από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.

Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί με τρίτη δόση κατά της Covid-19, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι (σ.σ. με τις δύο πρώτες δόσεις) ανέρχονται σε 8,7 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ το Ανώτερο Τεχνικό Ινστιτούτο (IST) του πανεπιστημίου της Λισαβόνας εκτιμά σε αναφορά του πως όλοι οι Πορτογάλοι θα έχουν αποκτήσει ανοσία μετά από αυτό το κύμα της πανδημίας, συμπληρώνοντας ότι η Covid-19 θα εξελιχθεί σε μία νόσο όπως η γρίπη.

«Μεταξύ εμβολιασμού και μόλυνσης, μετά το τέλος Φεβρουαρίου όλος ο πληθυσμός θα έχει κάποιο επίπεδο ανοσίας στον ιό», αναφέρει η ομάδα του IST που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πανδημία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η ανοσία της αγέλης δεν μπορεί να επιτευχθεί και ο ιός θα συνεχίσει να αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας στο μέλλον, όπως η εποχική γρίπη και άλλες ασθένειες».

