Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπουζούκης στην Ζούλτε Βάρεγκεμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι λεπτομέρειες του επικείμενου deal πώλησης του 24χρονου άσου στην ομάδα του Βελγίου.



Κάτοικος... Βελγίου αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ώρες ο Γιάννης Μπουζούκης, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία από το πρωί του Σαββάτου (29/01) με τη Ζούλτε Βάρεγκεμ για την πώληση του 24χρονου άσου.

Ο Πρεβεζάνος μέσος, έπειτα από μία δεκαετία στο «τριφύλλι» (απ' την ακαδημία του, μέχρι την πρώτη ομάδα) αναχωρεί σήμερα (Κυριακή 30/01) το πρωί -μέσω Βρυξελλών- για το Βάρεγκεμ, προκειμένου να περάσει απ' τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Η Ζούλτε, μία ομάδα που ιδρύθηκε μόλις πριν από 21 χρόνια (2001), αλλά έχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Βελγίου (2006, 2017), δεν περνάει και την καλύτερή της περίοδο, καθώς είναι στη 16η θέση της Jupiler League, μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού και τη Σερένγκ, ωστόσο η διοίκησή της ομάδας άναψε το «πράσινο φως» στον Τίμι Σίμονς (ανέλαβε τα «ηνία» της στις 17 Δεκεμβρίου), για να προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο Παναθηναϊκός θα λάβει για την πώληση του Μπουζούκη (που έμενε ελεύθερος σε 5 μήνες) ένα ποσό που «αγγίζει» τις 200.000 ευρώ, συν μία σειρά από –κλιμακωτά- μπόνους, τα οποία θα πληρωθούν προς τους «πράσινους», αν ο 24χρονος μέσος πιάσει συγκεκριμένες συμμετοχές και στόχους με τη βελγική ομάδα.

Από εκεί και πέρα, στο "deal" θα υπάρξει και ποσοστό μεταπώλησης. Ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει 30%, οι Βέλγοι έδιναν μέχρι 20% και η... χρυσή τομή θα βρεθεί κάπου στη μέση (25%), με το συγκεκριμένο θέμα να διευθετείται στις τελικές επαφές που θα γίνουν σήμερα κι αύριο το πρωί.

Το συμβόλαιο του Μπουζούκη με τους Βέλγους θα έχει διάρκεια 3,5 ετών, δηλαδή έως το καλοκαίρι του 2025, κάτι που επιβεβαιώνει και το πόσο τον υπολογίζουν. Οι δε αποδοχές του θα πλησιάζουν σε ετήσια βάση τις 200.000 ευρώ (κλιμακωτά αυξανόμενες), ενώ θα προβλεφθούν κι ορισμένα –επιπλέον- μπόνους.

Η Ζούλτε Βάρεγκεμ παρακολουθούσε καιρό τον Μπουζούκη και, μόλις «χάλασε» η προοπτική της μεταγραφής του στην ολλανδική Καμπούρ (έδινε πολύ χαμηλό συμβόλαιο στον παίκτη), οι Βέλγοι κινήθηκαν άμεσα και τα βρήκαν τόσο με τον παίκτη, όσο και με τον Παναθηναϊκό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Κακοκαιρία - Αττική: Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

Τροχαίο στην Γλυφάδα: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες