Μπριζόλες χοιρινές με ντομάτα και φέτα από τον Πέτρο Συρίγο

Όλα τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Εύκολη συνταγή για μπριζόλες χοιρινές με ντομάτα και φέτα παρουσίασε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ο σεφ Πέτρος Συρίγος.

Ο Πέτρος Συρίγος αποκάλυψε όλα τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα, για να εντυπωσιάσετε μικρούς και μεγάλους, μέσα σε λίγα λεπτά.

Υλικά για την συνταγή

2 κιλά χοιρινές μπριζόλες λαιμού κομμένες σε φέτες των 2.5 εκατοστών

5 ώριμες μέτριες ντομάτες κομμένες σε φέτες

5 σκ. σκόρδο κομμένο σε μπαστουνάκια

400 γρ φέτα κομμένη σε λεπτές φέτες

150 ml ελαιόλαδο

150 ml λευκό κρασί

2 κύβους ζωμό λαχανικών

250 ml νερό

1 κ.τ.σ πάπρικα καπνιστή

2 κ.τ.σ ρίγανη

Αλάτι και πιπέρι

2 κ.τ.σ μαιντανό χοντροκομμένο

Συνταγή

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C.

Τοποθετούμε τις μπριζόλες στον πάγκο εργασίας και τις Αλατοπιπερώνουμε.

Μετά τις πασπαλίζουμε με την πάπρικα.

Τις αλείφουμε με το ελαιόλαδο.

Σε ένα ταψί αραδιάζουμε τις μπριζόλες.

Τις περιχύνουμε με το λευκό κρασί.

Στην συνεχεία τις πασπαλίζουμε με το ψιλοκομμένο σκόρδο και με την μισή

ρίγανη.

Βάζουμε από πάνω και τις καλύπτουμε όλες με τις φέτες ντομάτας.

Αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε και την υπόλοιπη ρίγανη.

Απλώνουμε από πάνω την φέτα και περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Τέλος προσθέτουμε από τις γωνιές του ταψιού τον ζωμό.

Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 35 λεπτά.

Βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και τις ψήνουμε για αλλά 15 λεπτά η μέχρι να πάρει χρώμα η φέτα.

Τις Σερβίρουμε πασπαλισμένες με λίγο μαϊντανό χοντροκομμένο