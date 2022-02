Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: Τρομοκρατούν τους γονείς του (βίντεο)

Ο Αλέξης Κούγιας μιλά στον ΑΝΤ1 για την συνάντηση με τους γονείς του Άλκη και κατήγγειλε τρομοκρατία.

Για την πρώτη του συνάντηση σε φορτισμένο κλίμα με τους γονείς του αδικοκοχαμένου Άλκη μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο Αλέξης Κούγιας, ενώ προέβη και σε νέες αποκαλύψεις - βόμβα για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

"Για μία θαυμάσια, συγκροτημένη, παραδοσιακή ελληνική οικογένεια", είπε αρχικά ο κ. Κούγιας και πρόσθεσε "μιάμιση ώρα μου έδειχναν φωτογραφίες του παιδιού τους. Είμαι συγκλονισμένος".

Η οικογένεια του Άλκη δήλωσε στον γνωστό ποινικολόγο ότι "όχι μόνο θα παρουσιαστούν στις δικαστικές Αρχές, αλλά θα ενεργοποιήσουν και τις άλλες οικογένειες",ενώ του κατήγγειλαν ένα "κλίμα τρομοκρατίας"

Ο κ. Κούγιας είπε ότι υπάρχει «κλίμα τρομοκρατίας" εις βάρος των άλλων παιδιών. «Υπάρχουν τηλέφωνα, περνάνε μοτοσυκλέτες και γκαζώνουν έξω από τα σπίτια τους. Κάτι που έγινε και σε εμένα, που σημαίνει ότι παρακολουθούσαν το σπίτι των ανθρώπων και ήξεραν ότι θα πήγαινα και εγώ».

«Οι γονείς ανησυχούν όχι μόνο για το αν θα αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι, αλλά και για την κρίση της Δικαιοσύνης, για τη δικογραφία που θα πάει στη Δικαιοσύνη» είπε.

Τέλος, είπε "οι δράστες απολαμβάνουν προστασπία από ιδιοκτήτες ομάδων".

Σημειώνεται, ότι την Κυριακή οι Αρχές προχώρησε σε μπαράζ συλλήψεων στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Έως αργά το βράδυ της Κυριακής οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί και οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ενώ με εντάλματα σύλληψης αναζητούνται ακόμη ένα άτομο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο 20χρονος που έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Πατέρας του φίλου του Άλκη συγκλονίζει μιλώντας για την επίθεση

